Amt Mittleres Nordfriesland bekommt Amtsdirektor : Bernd Meyer wird Amtsdirektor

Der bisherige Leitende Verwaltungsbeamte tritt seinen Posten am 1. Juni an – bis dahin leitet Hans-Jakob Paulsen die Geschäfte weiter.

von shz.de

25. April 2018, 07:00 Uhr

Nach zehn Jahren ehrenamtlicher Leitung durch Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen wird das Amt Mittleres Nordfriesland künftig durch eine hauptamtliche Verwaltungsspitze geführt. In jüngster und letzter Sitzung vor der Kommunalwahl wählte der Amtsausschuss mit 24 Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen den bisherigen Leitenden Verwaltungsbeamten (LVB) Dr. Bernd Meyer zum Amtsdirektor. Die Wahl erfolgt für sechs Jahre. Am 1. Juni wird er den Posten antreten.

Dass die Auswahl des Amtsdirektors ohne Ausschreibung möglich geworden war, hatte die Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland genehmigt. Die Voraussetzungen dazu hatte der Amtsausschuss in seiner Februarsitzung durch mehrheitliches Votum geschaffen. Zugleich sprach sich das Gremium dabei für den bisherigen LVB als geeigneten Mann aus (wir berichteten). Für die Installation eines Amtsdirektors wurde darüber hinaus die Hauptsatzung des Amtes geändert.

„Vielen Dank für das Vertrauen. Ich hoffe, dass ich auch diejenigen, die sich enthalten haben, durch meine Arbeit überzeugen kann, dass es eine gute Wahl war“, erklärte Meyer nach seiner Vereidigung durch den noch amtierenden Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen, der ihm eine glückliche Hand wünschte. Paulsen selbst wurde in der Sitzung formell und damit vorab vom stellvertretenden Amtsvorsteher Knut Jessen aus dem Ehrenbeamtenverhältnis verabschiedet. Denn bis Ende Mai wird er die Amtsgeschäfte noch weiterführen. Gleiches gilt für Knut Jessen als ersten sowie Peter Reinhold Petersen als zweiten Stellvertreter.

Alle drei Funktionsträger sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einem öffentlichen Rahmen feierlich verabschiedet werden. Die bevorstehenden Kommunalwahlen bedingen, dass ein neuer Amtsausschuss gebildet wird. Dies geschieht in der konstituierenden Sitzung im Juli. Zuvor müssen sich im Juni die amtsangehörigen Gemeinden konstituieren und im Anschluss ihre Vertreter für den Amtsausschuss benennen. Aus dessen Runde werden dann unter anderem stellvertretende Amtsdirektoren gewählt.

Für die Übergangszeit von Juni bis Juli hat der jetzige Amtsausschuss Reiner Hansen (Bürgermeister Joldelund) zum ersten Stellvertreter sowie Claudia Weinbrandt (Bürgermeisterin Ockholm) zur zweiten Stellvertreterin des Amtsdirektors gewählt.

Den Denkanstoß für die Umstrukturierung hatte der Amtsvorsteher selbst im vergangenen Jahr gegeben. Die komplexen Leitungsaufgaben bei 20 Kommunen sowie die persönliche Verantwortung inklusive Haftung mit dem Privatvermögen sei für Ehrenamtler kaum noch zu bewältigen. Es gehöre ein Verwaltungsprofi an die Spitze, so wie das bereits in anderen Ämtern erfolgreich praktiziert wird. Da er selbst ohnehin nicht mehr kandidieren wollte, hatte er den Zeitpunkt für richtig erachtet.

„Mir hat das Ehrenamt immer Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen war immer auf Augenhöhe“, so Paulsen.