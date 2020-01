Treffpunkt Schloss-Luke in Husum : Bernd Biermann verkauft Kaffee und Gespräche

Seit zweieinhalb Jahren betreibt Bernd Biermann den Kiosk Schloss-Luke, der sich zu einem der Treffpunkte der Stadt gemausert hat

von Friederike Reußner

12. Januar 2020, 12:00 Uhr

Husum | Hier stehen sie alle und schnacken: Der Makler, die Obdachlose, der pensionierte Architekt, die Urlauberin. Selbst an so einem trüben, grauen Tag wie heute. Mit seinem Kiosk Schloss-Luke im Schlossgang hat Bernd Biermann vor zweieinhalb Jahren einen der wenigen öffentlichen Treffpunkte in der Stadt geschaffen. Damals noch mit Kompagnon Bernd Paulsen, der das „Unternehmen Kiosk“ allerdings nach drei Monaten wieder verlassen hat.

Hier am Torbogen im Schlossgang erzählt man sich bei einem Kaffee den neuesten Klatsch und Tratsch oder findet einmal am Tag jemanden, der zuhört. „Ich habe hier so viel über Menschen gelernt“, schwärmt Biermann, der beteuert, dass ihm der ständige Smalltalk nicht auf die Nerven geht: „Dafür habe ich zu lange soziale Arbeit gemacht.“

Was ihm besonders gut gefällt: Dass sich so unterschiedliche Menschen bei ihm kennen lernen, die sonst wahrscheinlich nie ins Gespräch gekommen wären.

Vor seiner Zeit als Kiosk-Betreiber hat Biermann das Jugendzentrum Biss geleitet. Den abrupten Karriere-Wechsel hat er nicht bereut: „Keine Sekunde! Ich komme jeden Abend zufrieden nach Hause“, sagt er, während er darauf wartet, dass der Kaffee endlich durchgelaufen ist. Der ist wichtig: Zwar gibt es in der Schloss-Luke von der Armbanduhr bis zur Postkarte alles mögliche zu kaufen, aber, wie Biermann es formuliert: „Ich verkaufe hier vor allem Kaffee und Gespräche.“

Wer Stammkunde ist, trinkt den Kaffee aus der eigenen Tasse: Ungefähr 40 Becher hat Biermann in seiner fünf Quadratmeter großen Butze hängen – vom Katzen- bis zum Moin-Lieblingsland-Motiv des Landrats Florian Lorenzen.

Nun trägt sich ein Kiosk allein vom Kaffeeverkauf nicht. Auch deshalb arbeitet Biermann seit einer Weile nebenbei als gesetzlicher Betreuer. „Das hat sich auch hier aus der Luke heraus ergeben, weil ich den Obdachlosen immer mal wieder geholfen habe, Anträge auszufüllen oder nach einer Wohnung zu suchen“, berichtet der 55-Jährige.

Für besondere Aktionen an der Luke ist Biermann zu haben: So feierte der Sohn eines Stammkunden vergangenen Sommer vor der Luke seinen Hochzeitsempfang. An den Adventssonntagen wurden Weihnachtslieder gesungen und immer mal wieder sammelt Biermann mit der Spendendose für verschiedene gute Zwecke.

Und auch ein neues Hobby hat sich aus den Gesprächen ergeben: In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht Biermann den Podcast „Live aus der Luke - Das Husumer Stadtgespräch“, in dem sich Biermann mit ausgewählten Gästen unterhält. So können sich Husumer und solche, die es gern wären, das Schloss-Gang-Feeling zumindest akustisch nach Hause holen.