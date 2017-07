Schlüttsiel: Fährhaus verkauft : Berliner Investor kauft Fährhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: stb 1 von 1

Zum 1. Oktober übergibt der Zweckverband Schlüttsiel das Fährhaus mit Hotel und Restaurant an den neuen Besitzer. In nichtöffentlicher Sitzung stimmten die Gremiums-Mitglieder dem Grundstückskaufvertrag zu. Käufer, so die Vorsitzende Claudia Weinbrandt anschließend, ist ein Investor aus Berlin, der bereits mehrere Hotels betreibt. Über die Höhe des Kaufpreises vereinbarten die Verhandlungspartner Stillschweigen.

Der Käufer erwirbt Hotel und Restaurant mit dem am Gebäude liegenden, kleinen Parkplatz auf Erbbaurecht. Die große Parkfläche sowie die Badestelle sind ausgenommen und verbleiben beim Zweckverband.

Der Käufer ist vertraglich verpflichtet, dass Fährhaus als Hotel und Restaurant zu erhalten und zu betreiben oder betreiben zu lassen. Ein Verstoß hätte eine Konventionalstrafe in nicht unbeträchtlicher Höhe zur Folge. Für dessen Konzept allerdings gibt es keine Vorgaben. Der neue Besitzer war aus einer Reihe von Interessenten, die ein Konzept vorlegen konnten, als Höchstbietender hervorgegangen.

Die Gemeinden des ehemaligen Amtes Stollberg und die Reußenköge hatten einst als Zweckverband das leerstehende Fährhaus gekauft, um eine Ruine zu verhindern, es kostenaufwendig saniert und verpachtet. Von Anfang an habe festgestanden, es nach Ablauf von zwölf Jahren zu verkaufen, so Claudia Weinbrandt. „Es ist nicht die Aufgabe eines Zweckverbandes, ein Hotel zu betreiben.“ Der laufende Vertrag mit dem Pächter wird einvernehmlich zum 31. September auslaufen.

von Stephan Bülck

erstellt am 21.Jul.2017 | 10:00 Uhr