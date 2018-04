Top-Model-Contest : Benzin im Blut und ein Mode-Faible

In ihrer Freizeit heizt Kirsten Schwarz um die nordfriesischen Kurven – nun will sie auf dem Laufsteg eine gute Figur machen.

von hn

06. April 2018, 14:00 Uhr

Ihren bislang größten Auftritt hatte Kirsten Schwarz in Berlin. Mitte der 1990er-Jahre organisierte sie dort die Motorradtage mit - und enterte nach getaner Arbeit gemeinsam mit ihrer Schwester die Bühne. „Da haben wir dann unser Lied gesungen“, erinnert sich Schwarz stolz. Ein paar hundert Menschen jubelten den beiden zu, als sie ihre ganz persönliche und ulkige Variante des „Merci“-Werbesongs schmetterten. Die Anekdote veranschaulicht das Naturell der 56-Jährigen: ein bisschen flippig, aber immer kreativ und gut gelaunt. „Das Leben ist hart genug, da muss man Spaß haben“, sagt sie.

Schwarz ist Schleswig-Holsteinerin durch und durch. 54 Jahre lang hat sie in Kiel gelebt, doch dann wollte sie „noch mal einen neuen Weg gehen“. Der hat sie nach Nordfriesland geführt: Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Husum – nur einen Steinwurf vom Klinikum Nordfriesland entfernt, wo sie in der Personalentwicklung arbeitet. Im Vergleich zu Kiel sei Husum viel gemütlicher: „Die Menschen hier sind super herzlich und immer bereit für einen Schnack.“ Auf platt, wie sie betont. Nicht nur die Kreisstadt, auch die nordfriesische Landschaft hat es ihr angetan. „Man entschleunigt hier“, sagt sie.

Doch auch gegen Tempo hat sie nichts einzuwenden. Schwarz ist stolze Besitzerin eines Motorrad-Führerscheins und teilt dieses Hobby mit ihrem Freund. Beim Husumer Biker-Treffen zu Ostern haben die beiden selbstverständlich vorbeigeschaut.

Wenn Schwarz nicht gerade um die nordfriesischen Kurven heizt und das Wetter mies ist, frönt sie der Malerei. „Eigentlich habe ich zu wenig Zeit“, sagt sie. Doch allzu verbissen sieht sie das nicht: „Ich mache einfach immer das, worauf ich gerade Lust habe.“ Dazu gehört auch die Kandidatur beim Top-Model-Wettbewerb. „Das ist schon eine Herausforderung“, erklärt sie. Dabei kennt sie sich damit aus. Bei einer Modenschau für Karstadt und für Gerry Weber hat Schwarz bereits gemodelt. Das sei gut für ihr Selbstbewusstsein gewesen. Stolz betont sie, dass sie diese Jobs wegen ihrer Figur bekommen hat. Auch beim aktuellen Wettbewerb fühlt sie sich wertgeschätzt: „Das ist ein Kompliment an die Frauen, die eben nicht so aussehen wie bei Heidi Klum.“

