Alte Liebe : Beim Kinderfest funkte es

Seit 50 Jahren sind sie ein eingeschworenes Team und heute ist ihre Farbe Gold: Am 1. September 1967 haben sich die beiden Haselunder Urgesteine Christian und Dora (geborene Thomsen) Christiansen-Hansen das Ja-Wort gegeben.

Beide sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb großgeworden. Dora, geboren am 27. Februar 1951, wuchs im heutigen Haselunder Ortsteil Brook mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Sie ging in Haselund zur Schule und wurde in der Viöler Kirche konfirmiert. Christian kam am 15. September 1943 zur Welt und wuchs gemeinsam mit seinem älteren Bruder in Pobüll auf. Seine Schulzeit verbrachte er in Sollwitt, konfirmiert wurde er ebenfalls in Viöl. Während Dora in Haselund bei AWE in der Spulen-Wicklung arbeitete, zog es Christian nach der Konfirmation ebenfalls nach Haselund. Dort lebte er bei Onkel und Tante und machte eine Lehre zum Landwirt.

Dora und Christian kannten sich schon einige Jahre, als es dann 1966 beim Kinderfest funkte. Im Juni 1967 verlobten sie sich und heirateten dann am 1. September. Zwei Jungen und ein Mädchen machten im Laufe der Jahre die Familie komplett.

Während sich Christian bei der Freiwilligen Feuerwehr und den Ringreitern engagiert, ist Dora aktiv bei den Landfrauen, im Häkelbüddel- und im Kegelklub. Dem DRK-Ortsverein gehört die 66-Jährige seit 1987 an und ist seit 2002 Vorsitzende. Seit 20 Jahren tourt sie mit dem Bäckerwagen durch die Ortschaften und ist „immer für einen Schnack zu haben“, wie sie sagt.

Das Ehepaar genießt es, in den Urlaub zu fahren – ein Luxus, der kaum möglich war, als sie noch den Hof bewirtschafteten, den Sohn Jan jetzt übernommen hat. Doch genauso genießen sie die Zeit mit ihren Enkelkindern.

Heute lassen sich die beiden von Familie, Freunden und Nachbarn feiern. Die Fest-Garderobe hat die kleine Marlene gemeinsam mit ihrer Oma ausgesucht. „Sie hat sich allerdings gewundert, dass ich gar kein weißes Kleid zur Goldenen Hochzeit anhaben wollte“, sagt Dora Christiansen-Hansen schmunzelnd.