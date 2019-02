Gute-Nacht-Lauf in Husum : Bei Vollmond für den Tierschutz unterwegs

Laufen gegen Tierleid: Schon zum 48. Mal gehen Teilnehmer aus 70 Städten zeitgleich auf die fünf bis sieben Kilometer lange Strecke.

von sp

15. Februar 2019, 14:28 Uhr

Husum | Der 48. Gutenachtlauf findet am Dienstag, 19. Februar, statt. Auch in Husum starten die Teilnehmer um 20.30 Uhr bei Vollmond auf dem Marktplatz – zeitgleich mit Hunderten anderen Läufern in 70 Städten in fünf Ländern – zu einem Rundkurs von fünf bis sieben Kilometer Länge. Organisiert wird der Lauf vom gemeinnützigen Verein Laufen gegen Leiden, der Patenschaften für die Opfer menschlichen Konsumverhaltens übernimmt. Seit Beginn der Aktion konnten 50.231 Euro an Spendengeldern gesammelt und zu 100 Prozent an Tierschutz- und Tierrechts-Organisationen weitergeben weden. Mehr Infos: