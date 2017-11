Viöl : Bei Schnee und Eis von Pellworm nach Viöl

vergrößern 1 von 1 Foto: pep 1 von 1

Seit 60 Jahren sind sie ein eingeschworenes Team: Heute feiern die beiden Viöler Dora, geborene Wieben, und Paul Heinrich Koch ihre Diamantene Hochzeit.

Kennengelernt haben sich die beiden auf Pellworm. Paul Heinrich Koch wurde 1936 auf der Insel geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf. Nach Schulzeit und Konfirmation arbeitete er erst einmal in der Landwirtschaft. Dora kam 1935 in Tetenbüll zur Welt und verbrachte dort zusammen mit ihren sechs Geschwistern ihre Kindheit. Nach vier Jahren Grundschule in Tetenbüll wechselte sie zur Dänischen Schule nach Tönning. Nach der Konfirmation ging die junge Frau – wie damals üblich – in Stellung. Sie arbeitete unter anderem auf dem Rosenhof in Katharinenherd. Im April 1957 führte ihr Weg nach Pellworm, wo ihr Bruder lebte. Dort lernte sie dann Paul Heinrich Koch kennen und verliebte sich in ihn. Im gleichen Jahr wurde dann geheiratet. Ihr Mann arbeitete mittlerweile bei der Meierei und ab 1959 beim Deichbau, bevor er von 1962 bis zur Rente beim Marschenbauamt tätig war.

Vier Kinder hat das Ehepaar: Monika, Sabine, Momme und Susanne. So hatte Mutter Dora mit dem Nachwuchs, dem großen Garten und der kleinen Landwirtschaft im Nebenerwerb alle Hände voll zu tun. Als Ausgleich gab es im Winter das Kartenspielen, und so oft es ging, wurde die Insel auf dem Fahrrad umrundet oder gekegelt.

Schon lange hatten sich die beiden vorgenommen, nach der Rente aufs Festland zu ziehen, in die Nähe der Kinder. Vor 20 Jahren fanden dann Tochter Monika und Schwiegersohn Paul ein schönes Haus in Viöl. Umzugstag war auch gleichzeitig der Hochzeitstag – dann ging es bei Schnee und Sturm von Pellworm nach Viöl.

Paul Heinrich Koch war schon beim ersten Zuschauen vom Boule-Spielen so begeistert, dass er sich prompt den Boule-Terriern Viöl anschloss und bis heute mit viel Freude mit von der Partie ist. Seine Ehefrau liest gern. „Kein Buch ist vor ihr sicher“, sagt der 81-Jährige lächelnd.

Gefeiert wird im Kreise von Freunden, Nachbarn und der Familie, zu der mittlerweile sieben Enkelkinder gehören.