Corona-Regeln für Nordfriesland : Behörden setzen Kontrollen fort

Die einzelnen Amtsverwaltungen tauschen sich per Videokonferenz über ihre Erfahrungen aus.

07. April 2020, 16:47 Uhr

Nordfriesland | Werden die durch die Pandemie-Gefahr erforderlichen Einschränkungen in Nordfriesland eingehalten? „Diese Frage bewegt die gesamte kommunale Familie in Nordfriesland“, weiß Landrat Florian Lorenzen. Deshalb haben die Polizei sowie die Ordnungsämter der Städte, Ämter und Gemeinden in den vergangenen Tagen Kontrollen durchgeführt.

In einer Videokonferenz am Montag meldeten die Leitenden Verwaltungsbeamten der Ämter Viöl und Nordsee-Treene, Hans-Conrad Plöhn und Frank Feddersen, keine besonderen Vorkommnisse. Ähnlich im Amt Südtondern, wo es zahlreiche Zweitwohnungen gibt und die Ordnungsbehörde seit eineinhalb Wochen deutliche Präsenz zeigt: „Die Menschen hier sind sehr rücksichtsvoll. Sie nehmen die Kontrollen überwiegend positiv auf“, stellte der neue Amtsdirektor Dr. Wolfgang Sappert fest. Er könne nachvollziehen, wenn Zweitwohnungsbesitzer sich über die Osterfeiertage in ihr eigens dafür eingerichtetes Refugium zurückziehen wollen. Gestattet ist das jedoch nur Menschen, deren erster Wohnsitz in Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Steinburg, Dithmarschen oder in der Stadt Flensburg liegt und die eine Zweitwohnung auf dem nordfriesischen Festland einschließlich Nordstrand besitzen.

Rund 4500 dieser Zusatzquartiere liegen auf Eiderstedt, insbesondere in St. Peter-Ording. Um gegenüber Unberechtigten ein deutliches Signal zu setzen, hatte Amtsdirektor Herbert Lorenzen gemeinsam mit der Polizei am Wochenende eine Straßenkontrolle auf Eiderstedt organisiert. Verstöße wurden kaum festgestellt. „Wir haben allerdings immer wieder gemerkt, dass Auto-Kennzeichen kein Beweis für den Wohnort mehr sind. Wer umzieht, muss sein Auto zwar am neuen Wohnort anmelden, kann aber sein altes Kennzeichen behalten und so rund 50 Euro sparen“, so der Amtsdirektor.

„In Nordfriesland sind 164.400 Fahrzeuge zugelassen, von denen fast 3500 ein auswärtiges Kennzeichen haben“, bestätigte Landrat Lorenzen. „Es gibt also keinen Grund, allen Fahrzeugen ohne NF-Kennzeichen mit Misstrauen zu begegnen.“

Amtsdirektor Herbert Lorenzen lobte, wie diszipliniert sich die Menschen vor Ort verhalten. Angesichts der guten Wetteraussichten sieht er allerdings die Gefahr, dass viele von außerhalb doch noch zu Ostern anreisen wollen. Deshalb appelliert er mit seinem Kollegen Wolfgang Sappert an alle Reiselustigen: „Bitte bleiben Sie auch Ostern an Ihrem Hauptwohnsitz.“

Hinter dem Appell steckt ein handfester Grund: Auch wer symptomfrei ist, kann an Covid-19 erkrankt sein, ohne es zu wissen. Die medizinischen Kapazitäten in der Region reichen jedoch nicht aus, um zahlreiche Urlaubsgäste zusätzlich zur Wohnbevölkerung zu versorgen. Auch für sie gibt es die erforderliche Versorgung – aber an ihren Hauptwohnsitzen, nicht in den Urlaubsregionen. Deshalb gilt für die Inseln und Halligen weiterhin ein Betretungsverbot, das auch Zweitwohnungsbesitzer trifft.

Amtsdirektor Dr. Bernd Meyer vom Amt Mittleres Nordfriesland hebt das vorbildliche Zusammenspiel von Kreis-, Stadt- und Amtsverwaltungen hervor: „Auch in Zeiten von Corona können die Menschen sich darauf verlassen, dass die nordfriesischen Verwaltungen funktionieren und abgestimmt Schutzmaßnahmen ergreifen – selbstverständlich nur so lange, wie sie unbedingt notwendig sind. Deshalb werden alle Maßnahmen laufend gemeinsam auf den Prüfstand gestellt.“

Landrat Florian Lorenzen abschließend: „Ich danke der großen Mehrheit aller Nordfriesen und auch der Gäste von außerhalb dafür, dass sie sich an die Regeln halten. Nur so kann die Ausbreitung der Pandemie verlangsamt, und nur so können Leben gerettet werden.“