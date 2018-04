Anbaden am Husumer Dockkoog : Beherzter Sprung ins kühle Nass

Am 1. Mai wird an der Dockkoogspitze erstmals offiziell angebadet – und zu gewinnen gibt es auch noch etwas.

von Stefan Petersen

25. April 2018, 12:03 Uhr

Der Sprung in die kalte Nordsee: Was für den einen herrlich erfrischend ist, beschwört beim anderen schon beim bloßen Gedanken Gänsehaut herauf. Derzeit liegen die Wassertemperaturen noch unter zehn Grad, und doch haben sich viele Husumer in Erwartung „besserer Zeiten“ bereits in die Fluten gestürzt – auch am Dockkoog, wo der Pächter des Strandcafés dies schon vor ein paar Wochen aus der ersten Reihe beobachten konnte. Einige besonders Tapfere waren also schon drin im Teich. Doch in diesem Jahr soll es am Dockkoog erstmals auch ein offizielles Anbaden geben. Und dazu lädt die Stadt Husum am 1. Mai ein.

Aber da es natürlich nicht reicht, sich einfach so in die Fluten zu stürzen, beginnt das Ganze um 15.30 Uhr mit einem „Warm up“ – fachkundig geleitet von Volkshochschul-Dozentin Annika Brodersen. Laut Gezeitenkalender ist Hochwasser exakt um 15.58 Uhr – genug Zeit also, um den Kreislauf vor dem Eintauchen ins kühle Nass in Schwung zu bringen. Auch wer das Anbaden lieber aus sicherer Entfernung anschauen möchte, darf sich an dieser Trockenübung gern beteiligen.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist ebenfalls mit von der Partie. In ihrer Freizeit sorgen deren Mitglieder dafür, dass sich die Schar der Anbadenden sicher fühlen kann. Offiziell nimmt der DLRG-Stützpunkt am Dockkoog ab 15. Mai den Betrieb wieder auf. Die DLRG finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge sowie Spendengelder und freut sich daher auch am Anbadetag über jede finanzielle Zuwendung.

Das Strandcafé „Wunder-Bar“ versorgt Badefreunde und Zaungäste mit Speis und Trank, wobei alle, die sich ins Wasser trauen, noch ein kostenfreies Heißgetränk obendrauf erhalten. Und zu gewinnen gibt es auch etwas: große Badehandtücher, auf die der Spruch „Mit Husum auf Tuchfühlung“ gestickt wurde sowie Sauna-Gutscheine für das Husum Bad. Wer mitmachen möchte, zahlt einen Euro Startgeld und schreibt seinen Namen auf einen Zettel. Diese kommen dann als Lose in eine Trommel und werden mit etwas Glück von Bürgervorsteher Peter Empen später wieder herausgezogen.

Bürgermeister Uwe Schmitz bleibt es vorbehalten, die Gäste im Namen der Stadt begrüßen und den Countdown herunter zu zählen. Ob sich die beiden Männer mit in die kalten Fluten stürzen werden, ist jedoch noch offen. Der Erlös aus dem Startgeld kommt der DLRG Husum zu Gute. „Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sagen Peter Empen und Uwe Schmitz.