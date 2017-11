Übung : Beherzt und ohne Scheu leisten Kinder Erste Hilfe

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Leuchtende Augen, beherzt zupackende kleine Hände und ein Handeln, das so manchen Erwachsenen in den Schatten stellt. Das zeigten die Kinder der evangelischen Tagesstätte in Mildstedt bei einer Erste-Hilfe-Ausbildung. Kein Zögern wie bei manchen Erwachsenen, die überlegen: „Darf ich eingreifen und ergreife ich auch die richtigen Maßnahmen?“ Im Gegenteil: Es wurde beherzt und ohne Scheu zugepackt. Die Lütten machten es richtig, denn gerade das „Nichtstun“ kostet tagtäglich immer wieder Menschenleben. Doch wenn Talea, Lucie, Marc, Lea, Magdalena, Florian oder die vielen anderen Kinder aus dem evangelischen Kindergarten im Notfall in der Nähe sind – dann wissen sie, was zu tun ist.

Die Kinder lernten an zwei Vormittagen mit dem Notfallsanitäter Holger Graunke „Zupacken ist wichtig – und Nichts-Tun verspielt Menschenleben“. Sie lernten das Aufsetzen eines Helmes, das Überziehen einer Schutzjacke mit Reflektorstreifen und das Anlegen von Verbänden.

Nach einem spielerischen Start simulierte Graunke, der hauptberuflich bei der Hamburger Berufsfeuerwehr im Rettungsdienst tätig ist, einen Unfall: Er stolperte plötzlich und lag regungslos am Boden. Sofort sprangen die Lütten in großer Zahl hinzu, prüften die Atmung, suchten nach Verletzungen. Perfekt hatten sie die Stabile Seitenlage drauf – und vor dem Wählen des Notrufes 112 zur Leitstelle hatten sie im Gegensatz zu manchem Erwachsenen keinerlei Scheu.

Für den Bereich Reanimation stand viel Zeit zur Verfügung – und kein Anstehen, denn Holger Graunke hatte viele Übungspuppen mitgebracht. Für jedes Kind eine eigene. Dadurch konnten alle gleichzeitig und im Takt den Brustkorb drücken.

Einrichtungsleiter Karsten Ludwig und Erzieherin Kerstin Michels zeigten sich zufrieden. Für alle jungen Teilnehmer – im Alter von drei bis sechs Jahren – gab es abschließend eine Urkunde mit der Ernennung zum Junior-Ersthelfer.