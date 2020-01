Voll besetzte Marienkirche in Husum : Beeindruckendes Geburtstagskonzert zu Ehren von Jens Weigelt

Zu seinem 80. Geburtstag erhielt der Kirchenmusikdirektor im Ruhestand ein Konzert seiner Schüler und Weggefährten.

Avatar_shz von Herbert Müllerchen

05. Januar 2020, 09:05 Uhr

Husum | Unter dem Motto „Nun singet und seid froh“ organisierten ehemalige Freunde und Schüler des Kirchenmusikdirektors i.R. Jens Weigelt am Sonnabend in der St. Marienkirche eine geistliche Abendmusik. Anlass für dieses Konzert war der 80. Geburtstag des ehemaligen Kantors. Weigelt war von 1970 bis 2005 Kantor in St. Marien.Auch Ulf Bästlein erhielt bei dem Jubilar Gesangsunterricht. „Du hast in unserem Leben markante Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken“, lobte dieser das Wirken des Jubilars. Über 400 Gäste verfolgten das beeindruckende Geburstagskonzert. Foto: hjm