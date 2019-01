Bredstedt : Becken und Wälle gegen Überflutungen

Der Bauausschuss sucht nach Lösungen für das Oberflächenwasser-Problem im De-Witt-Weg. Bei starkem Regen läuft es in die Gärten.

von Stephan Bülck

31. Januar 2019, 16:29 Uhr

Der De-Witt-Weg am Nordrand der Stadt nahe der Tondernschen Straße hat ein Oberflächenwasser-Problem. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses deutlich. Der Referent des Abends zu diesem Thema, Daniel Brakowski vom Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH (itwh), Niederlassung Flensburg, verdeutlichte anschaulich die Situation, zeigte aber auch Möglichkeiten auf, das insbesondere bei lang anhaltendem Regen sich ansammelnde Wasser wirksam abzuleiten.

Zum Leidwesen der Anwohner kommt es derzeit in ihrer Straße und auf ihren Grundstücken bei starken Niederschlägen immer wieder zu wild abfließendem Wasser, die vorhandenen Sielzüge reichen nicht mehr aus. Ein Großteil, das hätten Recherchen ergeben, stamme von einem benachbarten, höher als die Grundstücke gelegenen Feld, das hauptsächlich für den Maisanbau genutzt wird, berichtete der Referent. Hier hätte sich unter anderem der Boden durch die schweren Erntemaschinen derart verdichtet, dass das Wasser nicht ausreichend versickern könne. Hinzu komme, dass die Drainagerohre mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern zu eng wären. Insbesondere dann, wenn die Rohre mit der Zeit versanden.

Durch den topographischen Höhenunterschied von bis zu zwei Prozent ergäben sich unter diesen Bedingungen in dem Gebiet De-Witt-Weg „extrem schwierige Verhältnisse“, so Daniel Brakowski. Oberhalb der Straße habe man es mit einer wasseraufnehmenden Fläche von 56.600 Quadratmetern zu tun. Das darauf ablaufende Niederschlagswasser fließe zeitverzögernd ab, überfülle die vorhandenen Gräben und gelange schließlich in die Gärten.

Abhilfe sollen muldenähnliche Gräben bilden, die das Regenwasser zunächst aufnehmen und dann weiter ableiten. Bei Bedarf könnten sie, so Brakowski, auch ausgebaggert und volumentechnisch erweitert werden. Geplant sind zusätzlich entlang der Grundstücksgrenzen erweiterbare Wälle, die aus dem für die Mulden entnommenen Erdreich aufgeschüttet werden sollen. Zu den veranschlagten Kosten in Höhe von 36.800 Euro (netto) bzw. 43.800 Euro (brutto) erklärte Daniel Brakowski, es handele sich lediglich um Schätzungen, die sich jederzeit ändern könnten.

Das Thema interessierte die Gremiumsmitglieder, und so ergaben sich eine Reihe von Fragen. Ausschussvorsitzender Sönke Momsen wollte wissen, ob man den Landanlieger in Richtung Norden denn nicht dazu bringen könne, einen Wall vor dem schon vorhandenen Entwässerungsgraben zu setzen, damit der Sand von dem Feld diesen nicht verstopfe. Rechtlich, so Daniel Brakowski, könne er dazu nichts sagen, aber es gäbe wohl keine Verpflichtung dazu. Das sei eine Freiwilligkeit des Landeigentümers. Ebenso stehe es ihm frei, wie geschehen, vom Feld eine Drainage in den Abwassergraben zu legen.

Auf die Frage, ob es Sinn mache, eine AG Klimaveränderung zu bilden, fragte der Referent nach: „Was soll sie denn machen?“ Tatsache bleibe, dass es künftig mehr regnen werde.

Auch die Frage, wer denn mögliche Schäden durch das Wasser an den Häusern zahlen würde, wurde aufgeworfen. Eine individuelle Elemenar-Versicherung sei notwendig, hieß es aus der Versammlung, aber auch die verlange einen Entwässerungsgraben in der Nähe. Sönke Momsen: „Wir sind ja jetzt dabei, etwas in dieser Angelegenheit zu machen.“

Die Gremiumsmitglieder votierten schließlich für eine Abstimmung mit dem Kreis sowie eine Ausschreibung der Maßnahme.