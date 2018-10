Husum-Schobüll : Bebauungspläne unter der Lupe

Das Bauamt prüft, ob die teilweise Jahrzehnte alten Planungen noch den heutigen Anforderungen im Husumer Ortsteil Schobüll entsprechen.

von hn

21. Oktober 2018, 16:04 Uhr

Die Zeiten ändern sich, in vielerlei Hinsicht. So auch mit Blick auf die Bebauungspläne der Stadtteile Schobüll, Halebüll, Hockensbüll und Lund. Vor vielen Jahrzehnten wurden die Pläne erarbeitet und niedergeschrieben, entsprechen aber in Teilen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Demografischer Wandel, ökonomischer Strukturwandel, Klimawandel – Schlagworte, die eine Überarbeitung erfordern. Die Planungsabteilung des Bauamtes hat sich diese zu einer von zahlreichen Aufgaben gemacht und kommt damit einem Beschluss des städtischen Umwelt- und Planungsausschusses nach.

Zum Auftakt soll nun geprüft werden, ob damalige Festsetzungen den aktuellen Rahmenbedingungen beziehungsweise tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Es geht bei dem Vorhaben auch um etwaig gewünschte Änderungen der Pläne seitens der Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke.

Folgende Bebauungspläne werden überarbeitet:

> S1 Bergwege

> S2 Hockensbüll

> S3 Heideweg

> S4 Auweg

> S5 Nordseestraße

> S6 Küstenlinie

> S7 Halebüller Weg

> S8 Tjärke/Waldweg

> S9 Schobüller Weg

Zur Umsetzung dieser Aufgabe sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, die in diesen Gebieten wohnen oder Eigentum besitzen. Anregungen und Stellungnahmen zur Änderung der Bebauungspläne können bis zum 31. Dezember per E-Mail beim Bauamt, Abteilung Planung und Bauaufsicht, an katharina.ott@husum.de eingereicht werden. Für Rückfragen steht Katharina Ott per E-Mail oder unter Telefon 04841/666643 zur Verfügung.