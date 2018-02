Musikalische Zeitreise : Beatlemania mit Richard Wester und Orchester

Der bekannte Musiker Richard Wester, seine Band und das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester lassen die Beatles-Euphorie wieder aufleben.

17. Februar 2018, 10:00 Uhr

Ein Sinfonieorchester fühlt sich ausschließlich in der klassischen Musik zu Hause? Weit gefehlt! Wie vielseitig und wandelfähig das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester und ihr Dirigent Peter Sommerer sind, beweist das Sonderkonzert „Beatlemania“, das die Orchestermusiker gemeinsam mit dem Saxofonisten und Komponisten Richard Wester am Donnerstag (22.), 20 Uhr, in der Messe Husum & Congress in Husum präsentieren.

Wester, seine Band und das Sinfonieorchester werden musikalisch jene Beatles-Euphorie wieder aufleben lassen, die vor mehr als 50 Jahren ihren Anfang nahm, gewürzt mit zahlreichen Eigenkompositionen Westers.

