Schobüller Freibad : Beachparty: Piratenspaß und Tanzvergnügen

Im Schobüller Freibad wird am 1. September gefeiert: Nachmittags gibt’s die Piraten-Party, abends tanzen die Großen.

von hn

30. August 2018, 12:05 Uhr

Am Sonnabend, 1. September, lädt das Freibad Schobüll zur großen Beachparty am Abend und zur Piratenparty am Nachmittag.

Der Eintritt zur Piratenparty am Nachmittag ist für Kinder und Erwachsene frei. Karten für die Beachparty gibt es im Kundenzentrum der Stadtwerke Husum, im Husum Bad und Schobüller Freibad. Von 13 bis 16 Uhr dauert das Kinderprogramm des Freibadfests. An Land und im Wasser erleben die jungen Besucher echte Seeräuber-Abenteuer: Sie gehen auf Schatzsuche im Freibad-Gelände, entern die flubbelige Krake im Schwimmerbecken oder machen Station in der Pinselkajüte, um ihre eigene Piratenflagge zu entwerfen. Besonders Mutige können beim Plankenlaufen über glitschige Wassermatten Mumm beweisen.

Für die Ausrichtung der Abendveranstaltung haben die Stadtwerke die Jungs von „StreetfoodHusum“ engagiert. Sie sorgen bei der Beachparty im Freibad Schobüll nicht nur akustisch für Stimmung, sondern auch für das leibliche Wohl der Gäste. Rund um den beleuchteten Pool und auf den Liegewiesen herrscht dann Festbetrieb: Die Sportlichen und Aktiven versuchen sich im Bullriding, spielen Beachvolleyball oder vergnügen sich im Wasser. Zum Entspannen und Plaudern sind gemütliche Sitz-Ecken installiert. DJ Dee heizt den Gästen ein, da wird die Tanzfläche gerockt.