Streetfood, Spiel & Spaß : Beach-Party im Schobüller Freibad

Die Stadtwerke Husum laden ein zur Beach-Party ins Schobüller Freibad am Sonnabend, 2. September. „Spiel Ahoi“ heißt es am Nachmittag ab 12 Uhr für die kleinen Wasserratten. Am Abend

verwandelt sich das Gelände um den Pool dann ab 20 Uhr in eine Party-Zone mit Lounges, Live-DJ’s, Dancefloor, Drinks und Streetfood unter dem Sternenhimmel. „Wir feiern unsere erste Freibad-Saison und ein neues Kapitel in der Geschichte des Schobüller Freibads“, sagt Benn Olaf Kretschmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Husum.

Vor Inbetriebnahme Mitte Juli war das Freibad gründlich saniert worden. Seither können die Einwohner und Urlauber wieder im solarbeheizten Becken planschen, baden, schwimmen – nur wenige Meter von der Nordsee entfernt, unabhängig von den Gezeiten. „Für uns ein guter Grund zum Feiern“, so Kretschmann.

Von 12 bis 16 Uhr dauert das Kinderprogramm des Freibadfestes. An Land und im Wasser erleben die jungen Besucher echte Seeräuber-Abenteuer: Sie gehen auf Schatzsuche im Freibad-Gelände, können sich schminken oder ein Tattoo anbringen lassen. Im Schwimmbecken streckt die große Wasserkrake ihre Arme nach den kleinen Badegästen aus. Bewegung verspricht die Schwimmbad-Rallye, ein wenig Glück und gutes Augenmaß sind beim Schätzglas-Gewinnspiel gefragt. Für einen guten Zweck werden die Einnahmen aus dem Waffel-Backen verwendet.

Für die Abendveranstaltung haben die Stadtwerke die Jungs vom Husumer Street-Food-Festival engagiert. Während das Schwimmbecken an diesem Abend ausnahmsweise mal leer bleibt, herrscht um den beleuchteten Pool herum und auf den Liegewiesen Partystimmung: Rund geht es beim Bull-Riding und Beachvolleyball, während chillige Lounges zum Relaxen einladen. Die DJ-Crew Disco de Luxe sowie der Szene-DJ Beauty & the Beats heizen den Gästen auf einer Bühne samt Tanzfläche ein.

Tickets gibt’ s im Kunden-Centrum der Stadtwerke und im Husum Bad sowie an der Abendkasse. Im Vorverkaufsticket ist die Hin- und Rückfahrt mit dem eigens dafür eingerichteten Shuttle (Abfahrt: Stadtwerke, Am Binnenhafen 1) enthalten.

von Friederike Reußner

erstellt am 27.Aug.2017 | 14:00 Uhr