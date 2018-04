St. Peter-Ording : Bausünden sollen verhindert werden

Der Ausschuss befasst sich eindringlich mit Bebauungsplänen.

von shz.de

04. April 2018, 09:00 Uhr

Der Bauausschuss der Gemeinde St. Peter-Ording hat es nicht leicht, aber er stellt sich den zum Teil sehr besonderen Herausforderungen. Das wurde wieder einmal deutlich im öffentlichen Teil der 62. Sitzung in der noch bis zum 31. Mai laufenden Legislaturperiode. Gefasst wurden jeweils einstimmig der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan – 6. Änderung – Nr. 30 für das Gebiet im Ortsteil Böhl beidseitig entlang der Böhler Landstraße vom Wiesenweg/Böhler Brise bis Zum Böhler Strand, nordöstlich durch den Landesschutzdeich und im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen begrenzt, und für den B-Plan Nr. 36 – 3. Änderung und zugleich Neuaufstellung – für das Gebiet im Ortsteil Bad entlang der Straße Im Bad vom Kieferneck bis Alter Badweg (Kreisel).

Für den B-Plan 30 war bereits im Juli 2014 seitens der Gemeindevertretung eine Änderung beschlossen worden. Für ihn gab es eine verlängerte Veränderungssperre. Der jetzt vorliegende Entwurf ist das Ergebnis zurückliegender Beratungen in der Arbeitsgruppe und dem Bauausschuss.

In dem Gebiet mit „Gartenstadt-Charakter“ reichen die Nutzungsarten von Wohnen und Ferienwohnen bis hin zu geringer gewerblicher Nutzung. So gibt es ein Restaurant. Lediglich in 46 Prozent der Häuser existieren Dauerwohnsitze, aber in 70 Prozent befinden sich Ferienwohnungen beziehungsweise kleine Beherbergungsbetriebe. Das Stichstraßengebiet Böhler Heide zeichnet sich durch eine besondere Niedrigbebauung mit Walmdächern aus. An dieses schließen sich seeseitig in Richtung Ort bis hin zum Waldstück 4,7 Hektar Campingplätze an. Es ist das größte zusammenhängende Campinggebiet des Ortes. Die ehemaligen Häuschen des Blindenerholungswerkes schließen sich daran direkt im Dünengürtel hinter dem Weg vor dem Waldstück an. Auf der anderen Straßenseite zweigt der Süderhöfter Weg mit anfangs noch Bebauung ab.

Wesentlicher Punkt der abschließenden Beratung war das Verhindern von gestalterischen Bausünden. Andreas Mietz hatte den Anstoß gegeben, im Teil B des Planes bezüglich der örtlichen Bauvorschriften die unzulässige Verwendung von Metall- oder Beton-Oberflächen bei Vordächern und Balkonen zu überdenken. Nun ist die Verwendung dafür möglich, aber nicht für das Anlegen von Außentreppen. Die Ursache für diese doch längere Erörterung war ein Negativbeispiel in der Badallee.

Im B-Plan 36 ging es letztlich um die Frage, wo die Stellflächen für Fahrzeuge hin sollen, wenn hier aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen von Fremdenbeherbergungsbetrieben und der aktuellen Gesetzeslage zusätzlich Stellplätze geschaffen werden müssen. Berührt davon waren eigentlich nur drei Grundstücke. Nun wurde eine Anpassung der Baugrenzen vorgenommen und damit die Möglichkeit geschaffen, im rückwärtigen und seitlichen Bereich Tiefgaragen anlegen zu können. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Im Bad 71 und 73 (Denkmal Haus Schragen/Lieblingsplatz) – ist rechtskräftig. Kurt Kahlke zog das Fazit: „Für uns ist das bei den minimalen Änderungen zwar ein Riesenaufwand gewesen, hat sich aber gelohnt.“