Baustelle direkt vor der Terrasse

Anwohner leiden unter den Arbeiten in der Klaus-Groth-Straße, hoffen aber geduldig auf bessere Verhältnisse

23. September 2019, 13:56 Uhr

Husum | Eine Großbaustelle erstreckt sich direkt vor der Terrasse im Erdgeschoss ihrer Wohnung in der Klaus-Groth-Straße. Anke Aye und ihr Mann Klaus-Walter Orlowski sind vor vier Jahren in die Wohnung der Wobau Eiderstedt eingezogen. „Wir hatten uns für die im Erdgeschoss entschieden, da ich gehbehindert bin“, erklärt Orlowski.

Während beide die Pflanzen entlang der Terrasse pflegen, fährt ein LKW vor und lädt seine Sandfracht ab. Es dauert lange, bis sich das Ehepaar wieder unterhalten kann. „Als wir hier eingezogen sind, wurden wir darauf hingewiesen, dass die Straße in Kürze komplett saniert werde.“

Laut sei es schon immer durch die Pflastersteine der Straße gewesen. Doch der jetzige Lärm sei „schier unerträglich“. Für Klaus-Walter Orlowski kommt erschwerend hinzu, dass er mit seinem Dreirad derzeit die Baustelle nicht passieren kann.

Auf der gegenüberliegenden Seite steht Ernst Hansen und beobachtet die Bauarbeiten. „Als ich vor 50 Jahren eingezogen bin, war ich der jüngste Bewohner in dieser Straße“, erzählt er und lacht dabei. Seither sei in Klaus-Groth-Straße kaum etwas gemacht worden. „Wir wussten, was da auf uns zukommt und welche Schwierigkeiten und Belastungen damit verbunden sind.“

Dabei verweist er vor allem auf die fehlenden Parkplätze. Ihm sei es derzeit nicht möglich, sein Fahrzeug in die eigene Zufahrt zu stellen. „Bis zu meinem Fahrzeug muss ich eine Strecke von mehreren hundert Metern laufen.“ Auch der Baulärm setze ihm und den Nachbarn ordentlich zu. „Das ist eben bei einer so umfangreichen Baustelle nicht zu verhindern.“

Wie eine offene Wunde klafft ein großer Graben entlang der Straße. Die Bauarbeiten zwischen dem Jebensweg und der Lornsenstraße stehen im Zusammenhang mit dem Programm der Stadt zur Sanierung von Straßen, das Husum vor einigen Jahren auf den Weg gebracht hatte. „Ziel ist es, die Straßen in dem Quartier komplett zu sanieren“, so Klaus Lorenzen, Leiter der Tiefbauabteilung im Rathaus.

Die Situation in der Klaus-Groth-Straße steht schon seit Jahren in der Kritik. Nicht nur die schwierigen Parkverhältnisse sondern auch die zum Teil schwierige Verkehrssituation wurde immer wieder angeprangert.

„Wenn hier der Schulbus oder die Müllabfuhr entlang fahren, dann wird es für Radfahrer und Passanten gefährlich“, weiß Klaus-Walter Orlowski aus eigener Erfahrung. Immer wieder müssen Autofahrer und selbst Busse und LKW über den Gehweg fahren, um auf engstem Raum überhaupt noch voranzukommen.

Auch der Bau des neuen Wohnquartiers der Wobau Eiderstedt habe der Straße den Rest gegeben. Doch sowohl im Bauamt als auch im Ordnungsamt wurde schon frühzeitig erkannt, dass das gesamte Quartier in den Fokus genommen werden müsse. So sei die Situation in den benachbarten Straßen Hebbelstraße, Jebensweg, Volquardt-Pauls-, Hinrich-Fehrs- sowie Woldsen- und Lornsenstraße keinen Deut besser.

Doch zurück zur Klaus-Groth-Straße, wo die Anwohner noch einige Wochen mit der Baustellensituation leben müssen, auch wenn das Ende bereits in Sicht ist. „Wir haben die Klaus-Groth-Straße in zwei Bauabschnitte geteilt“, so Lorenzen. Im ersten Abschnitt sei die Verlegung der Leitungen, Gas, Wasser und Strom bereits abgeschlossen. So könne nun die eigentliche Sanierung der Straße beginnen. „Unser Ziel war es, mit diesem Bauabschnitt noch in diesem Jahr fertig zu werden – und wie es aussieht, schaffen wir das auch.“ Der zweite Bauabschnitt von der Hebbelstraße bis zum Jebensweg sei für das kommende Jahr vorgesehen.

Einen Wunsch haben die Bewohner noch: „Es wäre gut, wenn hier eine Tempo-30-Zone eingerichtet würde“, sagt Ernst Hansen offenbar ganz im Sinne seiner Nachbarn.