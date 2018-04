Vor der Kommunalwahl : Bauplätze sind Mangelware

Die Gemeinden des Amtes Nordsee-Treene vor der Kommunalwahl: Die Bürgermeister berichten über Probleme und Chancen.

von shz.de

20. April 2018, 11:00 Uhr

Am 6. Mai sind alle Bürger dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl für die neue Gemeinde- oder Stadtvertretung in ihrer Kommune zu stimmen. Auch im Amt Nordsee-Treene wird über die Zusammensetzung der Selbstverwaltung entschieden. Welche der Bürgermeister stellen sich erneut zur Wahl? Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Wo liegen die Hauptprobleme und Bedürfnisse der Gemeinden? Und welche Schwerpunkte gibt es für die Zukunft? Wir haben die Bürgermeister gefragt. Heute: Teil 3.



Immer mehr Familien ziehen nach Uelvesbüll





Seit Anfang Januar ist Holger Suckow Bürgermeister der Gemeinde Uelvesbüll. Im Gemeinderat ist er bereits seit 2003 aktiv, wie der 55-Jährige berichtet. „Zur Kommunalwahl am 6. Mai werde ich wieder antreten“, kündigt Suckow an.

Auf die Frage, welche Erfolge die Gemeinde in letzter Zeit verbuchen konnte, antwortet Suckow: „Der bevorstehenden Glasfaserausbau. Wir haben eine Anschlussquote von 84 Prozent erreicht“, erklärt er. Außerdem ist der Bürgermeister stolz darauf, dass mit der Unterstützung der Gemeinde Norderfriedrichskoog ein neues Löschfahrzeug für beide Gemeinden angeschafft werden konnte. Er freue sich immer wieder sehr darüber, dass es bei den Einwohnern eine außergewöhnlich hohe Bereitschaft gibt, bei großen Veranstaltungen der Vereine mitzuhelfen, erklärt er. Allerdings gebe es in manchen Dingen auch Handlungsbedarf. So seien vermehrt junge Familien in den Ort mit seinen rund 300 Einwohnern gezogen. Es zeichne sich schon jetzt ein weiterer Bedarf an einem Baugebiet beziehungsweise Wohnungen ab. „Und natürlich müssen wir uns um den Erhalt unserer Schule im Schulverband Witzwort bemühen.“



Deichverstärkung ist in Simonsberg Thema





Als Hauptaufgabe in den kommenden Jahren sieht Angela Feddersen, Bürgermeisterin von Simonsberg, die Erweiterung der Kapazitäten von Krippe und Kindergarten. Kreis, Land und Bund müssten sich dann auch wirklich sichtbar an den Kosten beteiligen. „Das wird oft diskutiert und in Aussicht gestellt, aber in den Haushaltsentwürfen der Einrichtung ist nichts zu finden. Stattdessen liegt die Hauptlast bei den Kommunen bei regelmäßiger Kostensteigerung“, moniert sie. Ein weiteres Thema sei die geplante Deichverstärkung. „Hier erwarten wir in den nächsten Wochen weitere Informationen vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Ein sehr wichtiges Thema ist auch der Breitbandausbau, so Feddersen. „Seit 2012 beschäftigen wir uns damit und sind sehr zuversichtlich, dass in diesem Jahr die Anbindung abgeschlossen werden kann.“

Feddersen, die seit 2008 in der Gemeindevertretung aktiv und seit 2013 Bürgermeisterin der rund 800-Seelen-Kommune ist, will wieder antreten. Allerdings klebt sie nicht an ihrem Bürgermeister-Stuhl, wie sie sagt.



Witzworter Urgestein tritt nicht wieder an





Der Bürgermeister mit der wohl meisten Erfahrung in der Kommunalpolitik in Eiderstedt ist Willi Berendt aus Witzwort. Sein halbes Leben hat sich der 80-Jährige in der Gemeindevertretung des Dorfes mit seinen mittlerweile rund 1100 Einwohnern engagiert, 32 Jahre war er Bürgermeister. Doch nun ist genug, sagt er. „Man soll gehen, solange man noch gehen kann. Denn ich bin noch ganz flott zu Fuß.“

Ein Dauerthema ist die schlechte finanzielle Ausstattung der Gemeinden durch Bund und Land. Es gebe keinen finanziellen Spielraum mehr für eine weitere Entwicklung der Gemeinden in Sachen Infrastruktur, ein Beispiel sei die Finanzierung der Kinderbetreuung, so Berendt. Als weiteres Beispiel nennt er die Wirtschaftswege. 55 Kilometer muss die Gemeinde Witzwort unterhalten. „Auch hier hat man gekürzt“, sagt Berendt. „Es werden nur noch Gemeindeverbindswege bezuschusst.“ Bei einer Vollsperrung der B5 werden die Wege zusätzlich von Lkw belastet, die Kosten muss aber die Kommune tragen. Außerdem hat das Land die Ausweisung von Baugebieten eingeschränkt, so gebe es kaum noch die Möglichkeit, jungen Familien Bauland zu bieten.

Zufrieden blickt Willi Berendt dagegen auf die Erfolge zurück – wie zum Beispiel der Erhalt der Grundschule, die sehr gute Grundversorgung durch den kleinen Supermarkt im Dorf und die sehr gut ausgebildete Feuerwehr.

Für ihn als Bürgermeister war es im letzten Jahr seiner Amtszeit das Hauptprojekt: der Neubau der Turnhalle. Sein Nachfolger wird sich allerdings um die Fertigstellung kümmern müssen.



Wisch will mehr junge Leute ans Dorf binden







Südermarsch setzt auf Windkraft







Eigenständigkeit steht in Fresendelf ganz oben





„Ja ich trete nochmals als Bürgermeister der Gemeinde Wisch an“, sagt Hans-Werner Petersen, der seit 2008 das Amt inne hat und seit 24 Jahren der Gemeindevertretung angehört. Wisch hat rund 110 Einwohner. „Unserer kleinen Gemeinde fehlt natürlich, wie so vielen Gemeinden, das nötige Geld um größere Vorhaben durchzuführen“, betont der 68-Jährige. Insbesondere die fehlende Gewerbesteuer bereite der Gemeinde Kummer. „Ein größerer Betrieb hat unsere Gemeinde verlassen. Nachdem alle Bemühungen, sich zu vergrößern, gescheitert waren, hat das Unternehmen den Standort gewechselt.“ Wischs Haushalt sei nach Abzug aller Verpflichtungen – sämtliche Umlagen, Kindergarten, Feuerwehr, um nur einige zu nennen – recht bescheiden. „Die Ausgaben für Kita, Schule, Jugendarbeit und für die Feuerwehr sind natürlich für unsere Zukunft und für unsere Sicherheit wichtig“, räumt er ein. Doch Straßen- und Wege-Unterhaltung verschlingen den Rest. Und es gebe weitere Hürden: „Außergewöhnliche Ausgaben müssen wir uns vom Kreis genehmigen lassen. Unser Hebesätze für Steuern mussten wir immer wieder, nach Vorgabe, anheben. Trotzdem: Wisch hat die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, und die Einwohner hoffen, dass es bald schnelles Internet für jedes Haus gibt. „Ich hoffe auch, dass wir unsere jungen Leuten im Dorf binden können durch neue Bauplätze“, erklärt Petersen. „Und dass wir unsere Eigenständigkeit“ behalten können.“Der Ausbau der B5 ist ein Reizthema in der Gemeinde Südermarsch. „Ach, da sind wir schon so viele Jahre dran“, sagt Bürgermeister Karl-Jochen Maas und winkt ab. „Man hat das Gefühl, bei diesen Dingen wird die Westküste von der Regierung stiefmütterlich behandelt“, beklagt der 68-Jährige. Seit 2003 ist er Bürgermeister und auch nach insgesamt mehr als 20 Jahren Gemeindepolitik noch nicht müde: Im Mai wird er wieder antreten. „Mit 168 Einwohnern gehören wir zu den dünn besiedelten Gemeinden in Schleswig-Holstein. Unser einziges Vermarktungsmittel ist die Windkraft“, erklärt Maas. Deshalb investiere die Gemeinde vor allem in neue Testanlagen, um die Windkraft zu fördern. Dabei habe er die Unterstützung der Gemeinde ohne Einschränkung hinter sich: „Alle sind dafür“, sagt der Bürgermeister stolz. „Die Mühlen kommen schließlich allen zu Gute.“Die Gemeinde Fresendelf könnte für Urlauber ein Geheimtipp sein: „Wir haben echt einen schönen Badestrand, den wir vor kurzem mit einem neuen Badesteg versehen haben“, berichtet Bürgermeister Hans Peter Lorenzen. Auch seien die Kanu-Anlegestelle und die Spaziermöglichkeiten am Glockenberg zu empfehlen. Für die kommenden Jahre jedoch beschäftigt die Fresendelfer in vielfältiger Hinsicht der Puls der Zeit: „Auch wir werden natürlich den Breitband-Ausbau vorantreiben“, sagt Lorenzen. „Außerdem ist ab August der Rufbus verfügbar. Ich hoffe, dass das gut angenommen wird. Für ältere Leute ist das doch echt eine schöne Sache.“ Zukunftssorgen oder Ängste um die Eigenständigkeit seiner kleinen Gemeinde mit 95 Einwohnern hat der 69-Jährige aber noch nicht: „Wir sind finanziell gut aufgestellt und müssen noch keine Angst haben. Aber unsere Selbstständigkeit wollen wir natürlich auch weiter behalten.“ Lorenzen tritt zur Kommunalwahl wieder an. Seit 15 Jahren ist er bereits Bürgermeister und seit 40 Jahren in der Gemeindevertretung aktiv.