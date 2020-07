Löwenstedt : Baugrundstücke werden verlost

Für die sieben Baugrundstücke auf “Jeskier Acker“ gibt es doppelt so viele Bewerber.

Avatar_shz von Silke Schlüter

09. Juli 2020, 15:59 Uhr

Löwenstedt | Die sieben Baugrundstücke, die auf der Koppel „Jeskier Acker“ entstehen sollen, sind noch nicht vergeben: „Es gibt doppelt so viele Bewerber wie Grundstücke. Wir werden die Vergabe in einem Losverfahren regeln“, erklärte Bürgermeister Holger Jensen nach der Gemeinderatssitzung, in der diese Vorgehensweise beschlossen wur-de. Allerdings gibt es Hoffnung für diejenigen, die bei dieser ersten Runde leer ausgehen werden, denn schon im nächsten/übernächsten Jahr soll versucht werden, das Baugebiet um einige Grundstücke zu erweitern. Die Erschließung der Koppel wird frühestens Ende des Jahres erfolgen. Ein Ingenieurbüro soll mit der Planung beauftragt werden.

Gemeinsam mit dem Initiator Gerd Carstensen (SV Löwenstedt) berichtete Thomas Christiansen (SoVD) über das kurz vor der Realisierung stehende Vorhaben, am Rande des Bouleplatzes einen Outdoor-Fitnesspark für Jung und Alt (Vitalpark) zu errichten. Die aus ihrer Sicht am besten geeigneten Geräte haben sie im Rahmen einer Rundreise im Husumer Schlosspark entdeckt. „Was wir dort gesehen haben, passt zu dem uns gesteckten Kostenrahmen von 20.000 Euro, der übrigens streng eingehalten werden muss, um eine maximale Förderung von 80 Prozent zu erhalten“, machte Thomas Christiansen deutlich. „Damit können wir acht Geräte anschaffen, die fest installiert werden müssen“, zeigte sich auch Gerd Carstensen zufrieden mit dem Ergebnis ihrer gemeinsamen Recherche.

Gut ein Dutzend Einwohner verfolgte diese Sitzung in der Gastwirtschaft Friedensburg aufmerksam. Einer der Anwe-senden bat darum, dass sich der Bau- und Wegeausschuss einmal das letzte Ende des Kappellenwegs ansehen möge, da dort bei Regen regelmäßig alles unter Wasser stünde. Der Bürgermeister stimmte dem zu.

Er berichtete anschließend über die im Februar und März über mehrere Tage erfolgten Geschwindigkeitsmessungen in der Schulstraße. Diese hätten ergeben, dass dort im Schnitt pro Tag 1.000 Fahrzeuge unterwegs sind, von denen – entgegen der gefühlten Beobachtung – nicht alle deutlich zu schnell fahren: „Bei der ersten Messung fuhren 93 von 12.304 Autos mehr als 65 km/h, bei der zweiten Messung waren von 9.424 Fahrzeugen 34 zu schnell unterwegs“, führte Holger Jensen aus.

Gastwirt Uwe Thomsen fragte an, ob es möglich sei, so eine Messung auch bei ihm vor der Tür durchführen zu las-sen. Dies bejahte Ina Christiansen-Hansen vom Amt Viöl, allerdings sei das amtseigene Gerät derzeit so viel unter-wegs, dass es voraussichtlich erst zum Jahresende zur Verfügung stehen wird.

Zum Jahresabschluss 2019 führte Holger Jensen aus, dass der Überschuss in Höhe von 382.793,73 Euro zum Teil der Allgemeinen Rücklage (207.992,23 Euro) und der Rest (174.801,50 Euro) der Ergebnisrücklage zugeführt werden soll. „Geplant war eigentlich nur ein Überschuss von 14.000 Euro“, sagte er und begründete die erfreuliche Entwicklung mit Einsparungen in der Baugebietsplanung, vor allem aber mit deutlichen höheren Gewerbesteuereinnahmen (+315.000 Euro) vorrangig aus der Windkraft. „Außerdem haben wir Landesmittel für die Kita in Höhe von 27.000 Euro bekommen“, so Jensen.

Mit Blick auf diesen sehr guten Jahresabschluss zog der Bürgermeister spontan die Spendierhosen an und schlug vor, nicht nur den in der Mähzeit agierenden Drohnenführern eine Anerkennung zukommen zu lassen, sondern auch das Schwimmbad im Nachbardorf für die nächsten fünf Jahre mit jährlich 1.000 Euro zu unterstützen. „Seit wir selbst kein Bad mehr im Dorf haben, sparen wir die Unterhaltungskosten dafür ein. Unsere Kinder fahren alle nach Haselund zum Baden. Lasst uns dort ein Zeichen setzen, dass wir dahinter stehen, und so auch dafür sorgen, dass der Förderverein des Schwimmbads ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommt“, bat er die Gemeindevertretung erfolgreich um Zustimmung.