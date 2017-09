Schwabstedt : Bauernmarkt: Ansturm erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Zum 22. Schwabstedter Bauernmarkt werden am Sonntag (24.) viele tausend Besucher in der Treene-Gemeinde erwartet.

Das Angebot ist groß, wie Marktvogt Hans-Hermann Salzwedel berichtet: „Mehr als 80 Aussteller präsentieren ihre Angebote im gesamten Zentrum. Für zusätzliche Attraktionen hat der veranstaltende Handels- und Gewerbeverein Schwabstedt und Umgebung sich so einiges einfallen lassen. Neben dem weltgrößten Fahrrad seien auch die Oldtimerfreunde mit ihrer historischen Dreschmaschine mit von der Partie. Darüber hinaus bieten regionale Firmen ihre Waren feil – von selbstgemachten Tischdecken über Olivenholz-Produkte bis hin zu Reitsportartikeln, erklärt der Marktvogt. In der Treenestraße wird ein Kinderflohmarkt aufgebaut. Kulinarische Genüsse gibt es unter anderem bei den Landfrauen und vielen anderen Essens-Ständen. Angeboten werden außerdem reichlich erntefrisches Obst und Gemüse sowie vielerlei Kunsthandwerk.

Der Bauernmarkt wird eingeläutet mit einem Open-Air-Gottesdienst – und wie der Kirchengemeinderat signalisiert, „wird es eine Überraschung zur 500-Jahr-Feier der Reformation geben, die in Deutschland einmalig ist.“ Nur so viel sei verraten: Sylvia und Michael Goltz wollen den Ablasshandel neu auflegen, „aber unter völlig anderen Vorzeichen“, erklärt das Pastoren-Ehepaar augenzwinkernd.

In diesem Jahr kann es allerdings zu Verkehrsbehinderungen für Autofahrer kommen, denn durch den Neubau der Ortsdurchfahrt fallen die Parkplätze unmittelbar neben dem Bauernmarkt-Treiben weg. Die Veranstalter bitten deshalb Autofahrer darum, bei der Anfahrt aus südlicher Richtung (L 38 aus Seeth), den Parkplatz vor der Treenebrücke (Hof Hemme) zu nutzen. Wer aus Richtung Norden kommt (L 38 aus Richtung Winnert), sollte seinen Wagen auf dem Parkplatz „Alter Sportplatz“ abstellen. Wer kann, lässt am besten sein Auto stehen oder bildet Fahrgemeinschaften, so die Veranstalter.

Der Bauernmarkt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.