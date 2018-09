St. Peter-Ording und Garding : Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben teure Maschinen aus Baucontainern in St. Peter-Ording und Garding gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

von hn

26. September 2018, 12:42 Uhr

Auf Eiderstedt sind auf Baustellen wieder Diebe unterwegs. In der Nacht von Dienstag (25.) auf Mittwoch (26.) wurden in der Pestalozzistraße in Sankt Peter-Ording vier Baucontainer und in der Tatinger Straße in Garding ein Baucontainer von unbekannten Tätern aufgebrochen. Gestohlen wurden hochwertige Baumaschinen. Die Kripo Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat im Bereich der Tatorte am Abend oder in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 zu melden.