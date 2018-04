Ostenfeld : Bauarbeiten dauern länger

An der Landesstraße 37 in Ostenfeld werden Entwässerung und Fußwege saniert – das führt zu Verkehrsbehinderungen.

von shz.de

06. April 2018, 17:00 Uhr

Die Ampel an der Ostenfelder Hauptstraße wird wohl noch eine ganze Weile aufgebaut bleiben. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bekannt gegeben. Die Anlage dient dazu, den Fahrzeugverkehr, der momentan aufgrund der Baustelle nicht in beide Richtungen gleichzeitig fließen kann, zu regeln. Grund für die Arbeiten: Die Regenwasser-Entwässerung muss umfangreich saniert werden – und das dauert.

Lange dauerten auch die Beratungen des Gremiums zu diesem Thema. Zahlreiche Einwohner hatten sich dazu eingefunden. „Wir sind guter Hoffnung, dass wir bis zur Konfirmation am 15. April bei der Kirche in Ostenfeld angelangt sind“, sagte Vorsitzender Ralf Pehmöller im Hinblick auf den derzeit aufgerissenen Fußweg. Diplom-Ingenieur Michael Mainz aus Hattstedt berichtete anhand einer Leinwand-Darstellung über das große Vorhaben. Im Zuge der Regenwasser-Entwässerung muss beidseitig der Fußweg „aufgenommen“ werden. „Wir haben einige Bereiche, wo der Gehweg von der Bankette abgetrennt verläuft“, sagte der Planer. „Und in Höhe der Meierei liegt der Fußweg deutlich höher.“ Man wolle eine 30-er Rinne verlegen und alle 30 bis 50 Meter Einläufe verarbeiten. „Nach Vorgabe des Kreises Nordfriesland dürfen wir keine Drainage einbauen“, so Mainz. Gelegentlich müsse die Rinne auch verbreitert werden, etwa beim Supermarkt. Bei den Einfahrten zu den Grundstücken wechselt die Farbe der Pflasterung – von grau auf rot.

Die Arbeiten werden sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite der Hauptstraße vorgenommen. Auf der Nordseite wird zudem die Bushalte-Spur vor der Apotheke verlängert. „Damit dort zwei Busse gefahrlos hintereinander halten können“, wie der Ausschuss-Vorsitzende berichtete. „Wir werden immer versuchen, dass wir einen einspurigen Verkehr aufrechterhalten können“, sagte der Planer. Eine Herausforderung, wie er betont, denn gleich mehrfach muss die Hauptstraße – die als Landesstraße 37 eine wichtige Ost-West-Verbindung darstellt – unterquert werden. „Um mit Rohren eines kleineren Querschnittes auszukommen, werden die aufgenommenen Regenwassermengen an drei Stellen Richtung Westen abgeleitet“, machte Diplom-Ingenieur Michael Mainz deutlich. „Das ist aus unserer Sicht die beste Lösung.“

Der Planer wurde jetzt beauftragt, Kostenermittlungen für die Arbeiten auf der Nordseite vorzunehmen und eine Ausschreibung zu veranlassen. Bislang wird von geschätzten Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme (also Nord- und Südseite) in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausgegangen – aber Mainz machte auch deutlich: „Die Firmen sind alle ausgebucht; und das schlägt sich auf die Preise nieder.“ Verzögerungen gab es auf der Südseite wegen der ungünstigen Wetterbedingungen – aber dort sind die Arbeiten seit zwei Wochen wieder in Gang.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde auch über den aktuellen Stand des Breitband-Ausbaus gesprochen. „Der Gemeinderat wird am 23. April darüber informiert. Entfallen ist ja die Zahlung von 1000 Euro pro Anschluss – jetzt zahlt jeder Teilnehmer nur noch 199 Euro Anschlussgebühr und dann – wie bisher auch – die monatlichen Gebühren. Drei Tarife sollen zur Auswahl stehen“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Willy Rohde. Wenn sich 68 Prozent im Ort für einen Anschluss entscheiden, dann wird Glasfaser nicht nur im Ortskern, sondern auch in den Ortsteilen außerhalb – wie beispielsweise Rott – gelegt, fügte Bernd Petersen hinzu. Im Gegensatz dazu würde die Telekom, die derzeit auch diverse Maßnahmen vornehme, lediglich die Ortszentren – ohne die Außenbereiche – mit schnellerem Internet versorgen.