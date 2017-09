„Gipfeltreffen“ : Basis-Demokratie in Mini-Gemeinden

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Middendorf 1 von 1

Mit 55 Einwohnern gehört Kolkerheide ebenso zu den kleinsten Kommunen Schleswig-Holsteins wie die nordfriesischen Gemeinden Elisabeth-Sophien-Koog, Hallig Gröde, Grothusenkoog, Lexgaard, Norderfriedrichskoog, Süderhöft und Witsum auf Föhr. Was sie eint, ist ihre geringe Größe, durch die sie aus kommunalpolitischer Sicht einen Sonderstatus haben: Kommunen unter 70 Einwohnern werden nicht durch Gemeinderäte „regiert“, sondern durch die Gemeindeversammlung. Was nichts anderes heißt, als dass jeder wahlberechtigte Einwohner bei den Sitzungen, die oft im Haus des von allen gewählten Bürgermeisters stattfinden, mit seiner Stimme direkt mitbestimmen kann, was im Dorf geschieht. Basis-Demokratie im ursprünglichen Sinne, wenn man so will.

Der Grund dafür, dass es gerade in Nordfriesland relativ viele solcher Kleinstgemeinden gibt, liegt Jahrzehnte zurück: In den 60er/70er-Jahren strebten die Bundesländer eine zahlenmäßige Reduzierung ihrer Gemeinden an. So gab es vielerorts Eingemeindungen und Gemeinde-Zusammenschlüsse, mal freiwillig, mal auf Anordnung. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen war man diesbezüglich eher zurückhaltend, viele Mini-Gemeinden blieben selbstständig. In Schleswig-Holstein liegt die Einwohnerzahl aktuell noch in gut zwei Dutzend Kommunen unter 70. Für deren Bürgermeister kommen Fusionen, wie sie von einigen Parteien gerade wieder angestrebt werden, überhaupt nicht in Frage: Eine „Fernsteuerung“ des dörflichen Geschehens würde die seit Jahrzehnten bewährten Strukturen in der Gemeinde zerstören und damit letztlich den gerade auf dem Land so wichtigen Zusammenhalt gefährden, so die allgemeine Befürchtung.

Diese Sorge ist auch regelmäßig Thema bei den Zusammenkünften, zu denen sich die 25 Gemeinde-Chefs von Zeit zu Zeit verabreden. Gerade fand ein solches Treffen in Nordfriesland statt. Zehn Bürgermeister nahmen die Einladung ihres Amtskollegen Hans-Günter Thordsen an. Die Hälfte kam aus den Kreisen Dithmarschen, Segeberg, Steinburg und Stormarn, der Rest aus Nordfriesland. Die Bürgermeister von Gröde und aus dem Elisabeth-Sophien-Koog mussten ihre Teilnahme kurzfristig absagen und Cornelius Daniels frühzeitig zurück nach Föhr.

Daher war die Runde am Ende dann doch etwas kleiner, die sich zum Ausklang des Tages bei Bürgermeister Thordsen in Kolkerheide traf. Alle zeigten sich angetan von dem gebotenen Programm, das mit einem netten Frühstück in der Amtsverwaltung Bredstedt begann. Es folgte der Besuch im Goldebeker Heimatmuseum, das Mittagessen in Joldelund und eine Führung zum Thema Erneuerbare Energien bei GP Joule in den Reußenkögen.

Beim abschließenden Klönschnack gingen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter anderem der Frage nach, welche Vorteile eine Gemeindeversammlung für die Arbeit vor Ort mit sich bringt. Karin David aus Dreggers sagte: „Alle ziehen an einem Strang, es gibt keine politisch motivierten Auseinandersetzungen mit Wählergruppen und Parteien“, während Hans-Günter Thordsen die Pflege der dörflichen Einrichtungen durch engagierte Bürger lobte. Ebenso hilfreich sei das völlig unbürokratische Schlegeln der Grünstreifen und Schneeräumen der Straßen durch die Landwirte. Dieses Mitdenken entlaste alle, auch den Gemeindehaushalt. „Man kennt und schätzt die Qualitäten der anderen“, meinte er und berichtete, dass auch die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden im Amt Mittleres NF gut klappt: „Ich werde mit meinen Anliegen genauso ernst genommen wie die größeren Gemeinden.“

Das bestätigte der Bürgermeister aus Grothusenkoog: „Im Amtsausschuss sind wir das Salz in der Suppe“, so Klaus Ibs, der es zudem für wichtig befand, darauf zu achten, dass gerade in den ganz kleinen Gemeinden die jüngeren Mitbürger früh in die kommunalpolitischen Aufgaben einbezogen werden, damit sie später die Verantwortung wie selbstverständlich mittragen: „Mindestens ein Stellvertreter sollte jung genug sein, um das Bürgermeisteramt eines Tages übernehmen zu können.“ Sollte es zu einer Gemeindefusion kommen, nur weil kein geeigneter Nachfolger da ist, werde die Demokratie vor Ort auf der Strecke bleiben, mahnte er.

Unter diesem Aspekt gebe es noch einen wichtigen Punkt, befand Lexgaards Bürgermeister Gerhard Hoffmann: „Man muss die Finanzen der Gemeinde im Griff haben und einen guten Draht zum Kämmerer des Amtes.“ Außer Frage steht für alle Bürgermeister der kleinen Gemeinden auch, dass die in den Mini-Dörfern gelebte Urdemokratie für Familien ein Grund mehr sein sollte, aufs Land zu ziehen.