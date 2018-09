Auf nach Bayern : Bargumer Abordnung besucht den Bodensee

31 Nordfriesen sind für drei Tage zu Gast in Hergensweiler. Die Bargumer Feuerwehr und die Musikkapelle „OHO“ pflegen seit langem Kontakte.

von Udo Rahn

28. September 2018, 14:54 Uhr

„Auf nach Hergesweiler“ steht mit großen Lettern auf dem kleinen Pappschild, schön verpackte Gastgeschenke und 31 aufgeregte, fröhliche Menschen aus Bargum stehen am Bus. Dabei sind Feuerwehrleute mit ihren Partnern, auch Wehrführer Nis Ketel Sönksen, Gemeindevertreter, Einwohner und – sehr zu Freude aller – Pastor Johannes Steffen. Sie alle haben sich noch einmal zu einem Gruppenfoto aufgestellt, bevor die 1.000 Kilometer lange Fahrt mit dem Reisebus durch die Nacht an den Bodensee startet. Das Gepäck ist bereits verstaut, schon schließt die Tür. Schnell noch den zurückbleibenden Familienmitgliedern zuwinken, und ab geht es zur B 5 und Richtung Süden.

Drei Jahre ist es her, dass die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr Bargum ihr 125-jähriges Bestehen zünftig im Festzelt feierten. Gäste aus Bayern, ganz genau aus Hergensweiler am Bodensee, sorgten damals für ausgelassene Stimmung. Die Akteure der Musikkapelle „OHO“ gaben im blau-weiß geschmückten Zelt bayrische Volksmusik zum Besten – und das alles für einen guten Zweck. Ohne Gage haben sie gespielt. Im Spendenhut landeten am Ende 5.230 Euro, die der Bargumer Günter Asmussen, damals Chef des bundesweit agierenden Kegel-Clubs „Die Goldene Neun“, an das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll übergab. Er war es auch, der im Vorwege kräftig die Werbetrommel für die Veranstaltung gerührt und alles eingefädelt hatte (wir berichteten). Die Musiker aus Bayern fanden in Bargumer Familien Unterkunft. Man sei sich, so erzählt Asmussen, sehr schnell näher gekommen.

„Wir haben uns am Ende schwer getrennt und seinerzeit den Vorsatz gefasst, dass wir uns am Bodensee wiedersehen wollen, und das geht nun los“, so Asmussen. Drei Tage lang bleiben die Bargumer dort. Die meisten werden privat in Familien untergebracht. Eingeladen sind sie von der politischen Gemeinde zu einem Weißwurstessen, und zum örtlichen Oktoberfest geht es auch – natürlich mit den Freunden von „OHO“, die für Musik sorgen. Gastgeschenke werden überreicht. Dabei ist ein Präsentkorb vom Wilhelminen-Hospiz, zwei Wimpel des Kreises Nordfriesland, persönlich von Landrat Dieter Harrsen zur Verfügung gestellt, und natürlich ein Präsentkorb für die Organisatorin vor Ort, Erika Fritz. Mit ihr und Ehemann Heinz verbinden Elke und Günter Asmussen eine enge Freundschaft. „Wir freuen uns total, alle wiederzusehen“, sind sich beide einig.

Auch Seelsorger Johannes Steffen blickt gespannt auf das Wochenende mit vielen Begegnungen. „Das schweißt uns Bargumer zusammen, aber auch mit unseren Freunden dort“, sagt er.