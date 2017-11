B202 bei Garding : Bald wieder freie Fahrt nach St. Peter-Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: ieb 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 15.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Da liegt sie bereits im schwarzen Lack, die B 202 an der ehemaligen Berufsschule in Garding. Die Asphaltierungsarbeiten wurden jetzt abgeschlossen. Nun seien noch einige Restarbeiten zu erledigen, erklärte Thomas Helmke vom Amt Eiderstedt auf Anfrage, die Strecke werde demnächst freigegeben. Seit dem 16. Oktober war die Bundesstraße zwischen Garding, Berufsschule, und Tating-Heisternest für die Sanierung der Fahrbahn gesperrt. Die Umleitung über Welt und Poppenbüll hatte viele Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Ursprünglich sollte der Abschnitt bereits Anfang November wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch ein Wassereinbruch in der Baustelle im Bereich der Berufsschule nach starken Regenfällen verzögerte die Arbeiten. Auch der zweite Fertigstellungstermin zum 12. November konnte nicht gehalten werden, da kein Asphalt zu bekommen war, wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) auf Anfrage erklärte.

Am frühen Dienstnachmittag (14. November) konnte die Asphaltierungs-Maschine nun abrücken. Sie soll am Mittwoch (15. November) mit dem Auftragen der Tragschicht ab der Tankstelle in der Tönninger Straße beginnen. Voraussichtlich wird sie an diesem Tag bis zum Ortsausgang von Garding kommen. So das Wetter mitspielt, wird die Tragschicht in dieser Woche bis Katharinenheerd eingebaut werden, wie Helmke erklärte. In der 47. Woche stehe dann die Deckschicht auf dem Programm. Wenn alles gut läuft, ist die Strecke bis zum 1. Dezember wieder frei.