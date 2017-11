Verkehr : Bald wieder freie Fahrt in Schwabstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Noch stehen sie, die Schilder mit dem Durchfahrtsverbot. Doch einige ungeduldige Autofahrer halten sich nicht dran – und rollen mit ihren Fahrzeugen über den frischen Asphalt. Die Straßenbauarbeiten in Schwabstedt sind so gut wie abgeschlossen. In rund zwei Wochen soll auch die Ortsdurchfahrt im Zuge der Kreisstraße 135 offiziell wieder freigegeben werden. Bis hierher war es ein langer Weg.

Die Kosten für diesen exakt einen Kilometer langen Straßen-Neubau trägt der Landkreis allein. Zuschüsse aus Landesmitteln hat es nicht gegeben. Kosten: mehr als eine Million Euro. Um diesen Neubau ist lange gekämpft worden. „Mit 20 Jahren kommen wir da nicht aus“, erklärt Schwabstedts Bürgermeister Jürgen Meyer während einer Ortsbesichtigung. „Ich bin heilfroh, dass wir das jetzt hinter uns haben.“ Lediglich ein kleines Stück vom Fußweg müssen die Arbeiter der bau-ausführenden Firma Heinrich Brandt aus Osterrönfeld noch pflastern.

Während der Bauarbeiten sei ihm klargeworden, dass doch sehr viele Fahrzeuge nach Schwabstedt hineinfahren, so Meyer. „Die Umleitungsstrecke, die bei uns in Lehmsiek vorbeiführt, war stark frequentiert.“ Die einst sehr breite Durchgangsstraße ist allerdings etwas schmaler geworden. Die Breite beträgt nur noch 6,50 Meter. Doch darin sieht der Gemeindechef auch Vorteile: „Wenn am Fahrbahnrand ein Auto steht, müssen die Verkehrsteilnehmer schon mal zwangsweise langsamer fahren. Das wiederum trägt – so ganz nebenbei – zu einer Verkehrsberuhigung bei.“ Ganz neu entstanden ist eine Verkehrsinsel, Querungshilfe genannt. „Aber im Bereich von Schulen gilt ohnehin Tempo 30“, unterstreicht Meyer.

Die Bauarbeiten, die im Sommer begannen, starteten mit dem Auskoffern. „Da wurde alles, was da im Grund unter der alten Asphaltdecke lag, gecheckt und Etliches erneuert.“ Die Arbeiten hatte der Wasserverband Treene, dem von der Gemeinde die Abwasserbeseitigung übertragen wurde, ausführen lassen. Mit verlegt wurden auch Leerrohre für Glasfaserkabel. Bis zum Wochenende soll auch die Fahrbahnmarkierung aufgetragen werden. Verbreitert ist der Fußweg und mit rot-bräunlichen Steinen geklinkert.

Offiziell ist die Straße noch nicht freigegeben. „Denn die verkehrsrechtliche Anordnung der Ordnungsbehörde endet erst am 17. November“, berichtet Meyer. Das betrifft die Sperrung und einige weitere Auflagen. Während der Bauphase führte eine Umleitung über Oldersbek und Winnert. Viele Verkehrsteilnehmer mieden jedoch diesen rund 14 Kilometer langen Umweg und kürzten über die Straße „Op de Sein“ ab (wir berichteten). Die wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen und wird jetzt für 6000 Euro ausgebessert. Die Kosten tragen die Gemeinden Schwabstedt und Ramstedt gemeinsam.