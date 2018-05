St. Peter Ording : Bahn frei für Hotelbau

St. Peter-Ordings Gemeindevertreter haben sich in ihrer letzten Sitzung mit einem Hotelbau, dem Strandentwicklungskonzept und der Hauptsatzung beschäftigt.

03. Mai 2018, 15:00 Uhr

In der letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode hatten die Gemeindevertreter eine Reihe von wegweisenden Entscheidungen zu treffen. Es ging um die Hauptsatzung der Gemeinde und die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung St. Peter-Ording. Die Beschlussvorlagen wurden noch geringfügig verändert. Hier stand auch die Eingabe eines Bürgers zur Diskussion, der statt der Kannvorschrift für die Einwohnerversammlung die Sollvorschrift für jährlich einmal erhalten wissen wollte. Das starke Bemühen der Verwaltung um Öffentlichkeit wurde dargestellt, doch nach Abwägung stimmte die Vertretung dann doch für die Beibehaltung der Sollvorschrift. Gehofft wird, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten zur Information stärker nutzen und die dafür seitens der Gemeinde unternommenen Anstrengungen in ihrem eigenen Interesse durch Anwesenheit bei den Sitzungen der gemeindlichen Gremien auch honorierten. Eine Demokratie erwartet vom Bürger eine aktive, von ihm selbst ausgehende Mitwirkung.

Strandentwicklungskonzept, öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Strandnutzung zwischen Land und Gemeinde, Städtebauförderung, Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 79 „Hotelneubau Köhlbrand“ und des B-Planes Nr. 81 „Familientreff Strandpromenade“ wurden zum Teil nach etwas längerer Beratung entsprechend der Empfehlungen der Fachausschüsse einstimmig beschlossen. Beim Aufstellungsbeschlussvorschlag für den B-Plan Nr. 80 „Wassersportcenter XH2O“ bestand noch einmal Klärungsbedarf. Er wurde fraktionsübergreifend nachgebessert und schlussendlich auf den Weg gebracht.

Bereits im März hatte Bürgervorsteher Boy Jöns das Ende der Legislaturperiode mit einem Dank an die Gemeindevertretung eingeläutet. Nun gab es doch noch eine weitere Sitzung, was Jöns erneut Gelegenheit bot, sich an seine Mitstreiter zu wenden. Den Ehrenamtlern galt sein Dank, aber dieses Mal auch besonders der Verwaltung, denn sie leiste die Vorarbeiten, die letztlich zu den Beschlussvorlagen führen, über die dann abgestimmt werde. Erst dann könne weitergearbeitet werden. „Wer meint, das seien dann Selbstgänger, ist oftmals überrascht, wenn es in der Vertretung dann noch zu erheblichen Diskussionen kommt“, so Jöns. Nachfragen und Hinterfragen gehöre für die Entscheidung zum Geschäft der Gemeindevertreter. Das erwarte der Bürger. Deshalb gebe es auch die Einwohnerfragestunde selbst vor jeder Ausschuss-Sitzung. Aber wieder einmal waren es nur wenige, die der Sitzung beiwohnten. Das bedauerten sowohl anwesende Einheimische als auch Zweitbürger im Nachgespräch mit dem Bürgermeister.

Nichtsdestotrotz hatten diejenigen, die anwesend waren, die Fragestunde genutzt. Ein Anwohner machte auf die verkehrlichen Veränderungen aufmerksam, die durch den Wechsel der Beschilderung für den Strandweg in Ording entstanden seien. Es ist die vielgenutzte Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer zum Strandübergang Köhlbrand. Er bemängelte, dass durch die neue Beschilderung mehr Durchgangsverkehr entstanden sei, obwohl das unzulässig sei. Der Ordinger Klaus Peters bemängelte den seit Jahren schlechten Zustand des Fahrradweges neben der Eiderstedter Straße. Bürgermeister Rainer Balsmeier erklärte, dass dies nicht der Gemeinde unterliege sondern dem Kreis Nordfriesland.

Rückblickend auf die in dieser Sitzung behandelten Themen appellierte Bürgervorsteher Boy Jöns eindringlich zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl am 6. Mai. „Wählen Sie Ihre Gemeindevertreter. Durch die Gemeindevertretung wird entschieden, was unser Leben am Ort beeinflusst.“