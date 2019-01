Tating : Bahn fährt über Gullydeckel

Unbekannte legen bei Tating einen Gullydeckel auf die Bahnlinie. Die Bundespolizei ermittelt.

von hn

24. Januar 2019, 16:00 Uhr

Tating | Am Mittwochabend wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Husum-St. Peter-Ording gerufen. Ein Triebfahrzeugführer hatte gemeldet, dass er einen Gegenstand überfahren hatte. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass

unbekannte Täter einen Gullydeckel in Tating auf die Gleise gelegt hatten.

Eine Fahndung in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Eine ebenfalls entsandte Streife der Landespolizei stellte fest, dass der Gullydeckel mit den Maßen 50 mal 30 Zentimeter im Hochdorfer Weg entwendet worden war. Der Zug wurde nicht beschädigt und blieb fahrbereit.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die Personen in der Nähe der Bahngleise in Tating oder im Hochdorfer Weg gesehen haben. Tatzeit dürfte am 23. Januar zwischen 22 und 22.45 Uhr gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter Telefon 0461/3132-202 entgegen.



