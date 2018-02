St. Peter-Ording : Baggern in der Riesen-Sandkiste

Am Ordinger Strand wird Sand umgelagert – von den Stegen zum Pfahlbau-Restaurant.

27. Februar 2018, 09:00 Uhr

Der Strand von St. Peter-Ording erwacht so langsam aus dem Winterschlaf. Holzarbeiten am Strand stehen jedes Jahr vor Saisonbeginn an. Stege und Aufbauten leiden unter der winterlich-stürmischen Nordsee. Zwei große neue Strandkorbpodeste entstehen derzeit am Ordinger Strand. Sie ersetzen jeweils zwei kleinere an selber Stelle. In Ording Nord (FKK-Strand) hatte der Bauhof der Tourismus-Zentrale (TZ) diese im vergangenen Jahr wegen des höher auflaufenden Wassers weiter Richtung Deich verlegen müssen.

Dass die Nordsee ein rauer Geselle ist, hatte auch die im Frühjahr 2017 neu errichtete verlängerte Zuwegung zum Pfahlbau Strandbar 54° Nord erfahren müssen. Sturmtief Sebastian hatte ihr im Herbst ordentlich zugesetzt. 30 Meter waren zerstört worden und mussten ersetzt werden.

Das Näherrücken der Wasserkante hat aber insgesamt Folgen für den Pfahlbau. So sind vergangenes Jahr zur Sicherung der Strandbar zusätzlich Pfähle eingespült worden. Sie stecken vier Meter tief im Meeressand. Aber durch Wellen und Strömung wird Sand auch wieder wegbewegt. Einige der älteren Pfähle stecken nicht mehr tief genug im Boden. Das ist auch für den Spaziergänger zu erkennen: Um die Pfähle herum haben sich Vertiefungen (Kolke) gebildet. Sie entstehen durch Strudelwasser. Diesen Verkolkungen muss aus Sicherheitsgründen entgegengewirkt werden. Auch das geschah jetzt.

Wenn auch die Mitarbeiter des TZ- Bauhofes viele Arbeiten in eigener Regie erledigen, brauchen sie hin und wieder Unterstützung von Firmen. Jüngst war das die Firma Sven Jacobs Tiefbau GmbH aus Tating. Sie erledigte am Ordinger Strand Erdarbeiten. Vor allem Sand wurde im wahrsten Sinne bewegt. Was Wind und Wasser an die Stege und bis zu den Strandüberfahrten verlagert haben, wurde von dort weggeräumt und zur Strandbar 54° transportiert. „Was an der einen Stelle zu viel ist, wird dahin gebracht, wo es fehlt“, ist die Maxime. So erhielt der seit einigen Jahren weitgehend im Wasser stehende Pfahlbau eine „Sandbewehrung“ links und rechts von seinem Brückenaufgang sowie vor dem Gebäude selbst. Hier war das zusätzlich auch zur Sicherheit der Versorgungsleitungen notwendig geworden, die freigespült worden waren. Vor einiger Zeit war noch beabsichtigt gewesen, den Pfahlbau am Ordinger Strand stärker vor dem Wasser zu bewehren. Davon hat man Abstand genommen. Mittelfristig wird er wegen des höheren Wasserstandes weiter in Richtung Dünen neu errichtet werden.

Die Stege am Ordinger Strand müssen freigeräumt werden. Jahr um Jahr werden sie sowohl von Flugsand eingeebnet, aber auch durch die Kraft des Wassers bei den Herbst- und Winterstürmen beschädigt. Nach Christian im Oktober 2013 musste der Radfahrsteg vollständig erneuert werden. Nicht umsonst werden im Herbst die Treppen zu den Pfahlbauten im unteren Bereich abgebaut und auch die Platten der Strandkorbpodeste entfernt und auf dem Bauhof gelagert, um dann im Frühjahr wieder angebracht zu werden.

Bei den Räumarbeiten fällt der „schwarze Sand“ unter der Oberschicht auf. Das ist allerdings kein „Schmutz“, sondern das Abbaumaterial von organischen Stoffen. Lebewesen jeglicher Art bestehen aus Proteinen. Diese enthalten auch Schwefel, aus denen bei den Abbauprozessen im Watt letztlich Eisensulfid entsteht. Dieses sorgt für die Schwärze und den Geruch nach faulen Eiern. Auch ein Beweis dafür, wie lebendig selbst dieser Sandboden ist.