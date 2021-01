Baby-Boom im Corona-Jahr

Emma und Noah führen die Listen der vergebenen Vornamen bei den Babys an / Sophie und Alexander führen bei zweiten Vornamen

06. Januar 2021, 16:45 Uhr

schleswig | Einen beachtlichen Sprung nach oben hat die Zahl der Geburten in der Stadt Schleswig im abgelaufenen Jahr gemacht. Sie kletterte von 730 auf 795. Dabei sind coronabedingte Effekte aus der Kuschelzeit im ersten Lockdown im März noch nicht erkennbar.

Der Anstieg in der Domstadt wird im Standesamt unter anderem damit erklärt, dass Entbindungsmöglichkeiten außerhalb des Kreises eingeschränkt bereit standen. So sei die Geburtsstation in Eckernförde zeitweise geschlossen gewesen.

Spannender als trockene Zahlen dürfte die Frage sein, wie Eltern ihre Babys im Jahr 2020 genannt haben. Zugleich könnte es als Anregung für jene dienen, die aktuell überlegen, wie sie ihr Kind nennen wollen. Da hilft ein Blick in die Vornamenstatistik des Schleswiger Standesamtes für das Vorjahr.

Spitzenreiterin bei den Mädchen ist Emma. Acht Mal fiel die Wahl auf diesen Vornamen, der bereits zwischen den Jahren 1890 und 1910 Spitzenplätze eingenommen hat, wie der Ahrensburger Namensforscher Knud Bielfeld erläutert. 2014 habe er erstmals wieder Platz eins eingenommen. Emma stamme aus dem Althochdeutschen und bedeute „groß“ oder „allumfassend“.

Sieben Mal entschieden sich die Eltern für Ida und sechs Mal für Juna. Auf Platz vier folgt Tilda mit ebenfalls sechs Nennungen. Platz fünf belegt Leni. Der Name wurde fünf Mal vergeben, genauso wie Luisa, Matilda, Merle, Mia, Mila und Mira.

Die Hitliste der Jungen führt Noah an. Neun Mal entschieden sich Eltern für diesen Namen. Noah gehöre seit 2014 zu den Top Ten, weiß Knud Bielfeld. Der Name stamme aus dem Hebräischen und bedeute so viel wie Ruhebringer. Bibelfeste erinnern sich zudem, dass Noah wegen seines festen Glaubens mit seiner Familie in der Arche die Sintflut überleben durfte.



Meistens haben Kinder nur einen Vornamen





Liam folgt auf Platz zwei mit sieben Nennungen, auf Platz drei Ben und auf vier Pepe mit je sechs. Jeweils fünf Mal fiel die Wahl auf Bo, Elias, Emil, Erik, Jonte, Leon, Lukas und Theo.

Zum Vergleich: Bundesweit sind Mia und Noah die beliebtesten Vornamen des Jahres 2020. In Schleswig-Holstein suchten Eltern am häufigsten Emilia und Ben als Kindernamen aus.

473 Eltern begnügten sich mit einem Vornamen für ihr Kind, 301 fügten ihm einen zweiten hinzu, 16 sogar einen dritten. Die zweiten und dritten Namen deuten darauf hin, dass sie womöglich im Gedenken an die eigenen Eltern, Groß- und Urgroßeltern ausgesucht wurden. Gleich 19 Mal ist darunter Sophie vertreten, 14 Mal Marie gefolgt von Maria und Sofie (beide vier), Elisabeth, Ida und Malou (je drei) und Charlotte, Dorothea, Edith, Elise, Fee, Luisa, Luise, Malin und Rose sowie Sophia (jeweils zwei).

Als zweiten Vornamen bei den Jungen wählten Eltern Alexander (5), Elias und Noel (je 4), Johann, Mattis und Noah (je drei). Je zwei Mal fiel die Entscheidung auf Arthur, Felix, Gabriel, Henry, Jonah, Luca, Oke und Ole sowie Oliver.

Unter den dritten Vornamen setzt sich die Tradition fort, an Familienmitglieder zu erinnern, etwa bei den Mädchen: Emilie, Gabriele und Hedwig und bei den Jungs mit Ali, Andrew und Jonathan. In der Liste fällt besonders Tiger auf. Der Name wurde einmal vergeben.

Der Vollständigkeit halber hier noch einige weitere Zahlen aus dem Schleswiger Standesamt für 2020. Die Zahl der Eheschließungen sank von 166 (2019) auf 149 in 2020. Zugenommen haben die Sterbefälle: von 596 (2019) auf 631.