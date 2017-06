Umspannwerk vor Husums Toren : B5-Ausfahrt in eine Sackgasse

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Nein, diese Ausfahrt dient nicht einem neuen Anschluss der Bundesstraße 5 an Horstedt – oder umgekehrt. Stattdessen werden Fahrzeuge, die künftig abbiegen, gezielt in eine Sackgasse geführt. Denn das Gelände der Firma Tennet entlang der B5 dient nur einem Zweck: Hier soll ein Umspannwerk für die geplante 380-Kilovolt-Leitung errichten werden. Mit deren Hilfe kann überschüssige Energie aus regenerativen Quellen vom Norden Schleswig-Holsteins in südliche Gefilde geleitet werden (wir berichteten). An der Westküste wird es insgesamt fünf dieser Umspannwerke geben, die von 110- auf 380-Kilovolt-Leitungen hochspannen und die Windenergie in die 380-Kilovolt-Leitung einleiten.

Die Umspannwerke haben eine Größe von zehn bis zwölf Hektar und sind an der höchsten Stelle, dem Portal, rund 20 Meter hoch. Sie dienen darüber hinaus auch der Steuerung der Stromversorgung, denn einzelne Leitungen können per Fernsteuerung aus- oder eingeschaltet werden.

Schon vor dem Bau der Zufahrt war das Gelände Autofahrern aufgefallen, weil dort scheinbar wahllos Fahrzeuge herumstanden und bunte Bänder im Wind flatterten. Der Grund: Vor dem Start der Bauarbeiten für das Umspannwerk muss ein Privatunternehmen den Baugrund auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg prüfen. Sicher ist sicher und Sicherheit in diesem Fall zwingend vorgeschrieben. Außerdem wird das Umspannwerk auf dem Gelände eines ehemaligen Fliegerhorstes errichtet. Und es war Abwurfgebiet für britische Bomberpiloten, die sich auf dem Rückflug nach England befanden. Bomben wurden laut eines Tennet-Sprechers bislang nicht gefunden, aber viele Kampfmittel und Kriegswaffen, wie zum Beispiel Pistolen, Gewehre, Munition oder Granaten. Noch immer untersuchen Mitarbeiter der Hamburger Kampfmittelbergungs-Firma Schollenberger das Areal. Und das wird wohl auch noch bis Ende Juli so weitergehen. Räumung und Bauarbeiten laufen parallel.

Die Zufahrt wird übrigens ein Provisorium bleiben. Nach dem Bau der Schaltanlage werde sie wieder zurückgebaut, hieß es dazu von Tennet.

Die geplante Schaltanlage ist Teil des dritten Bauabschnitts der sogenannten Westküstenleitung von Heide nach Husum. Der soll bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Errichtung des Umspannwerkes ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste soll ebenfalls bis Ende 2018 fertiggestellt werden, der zweite bis September 2019. Allein an der Westküste drehen sich rund 1500 Windkraftanlagen. Zusammen erzeugen sie fast doppelt so viel Strom wie das Atomkraftwerk Brunsbüttel.

26.Jun.2017