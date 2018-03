Breklum : Awo wirft Hut in den Ring

Der Breklumer Sozial-, Jugend- und Sportausschuss informierte sich über einen möglichen neuen Kita-Träger.

von shz.de

29. März 2018, 21:00 Uhr

Der mögliche Trägerwechsel für die Kommunale Kindertagesstätte (Kita) in Breklum wird auch nach der Kommunalwahl im Mai ein heißes Thema in der Gemeindevertretung bleiben. Mit der Vorstellung des Kinderbetreuungskonzeptes der Awo durch Abteilungsleiterin Gesa Kitschke und ihre Regionalleiterin Petra Slamanig kam der Breklumer Sozial-, Jugend- und Sportausschuss allerdings einem Beschluss aus dem Februar nach, dazu mögliche Träger einzuladen (wir berichteten).

Im Rahmen der Vorstellung erläuterten die Awo-Mitarbeiterinnen den pädagogisch-konzeptionellen Rahmen sowie die Beschäftigungs- und Gehaltsstruktur des Unternehmensbereiches. Angesprochen wurden auch die Kosten, die jedoch aufgrund fehlender Kennzahlen nicht in Summe benannt werden konnten. Eine Modellrechnung soll hierzu nun nähere Auskunft geben.

Ebenfalls keine Angaben gab es zur von den Eltern befürchteten Erhöhung der Gebühren. „Die Elternbeteiligung ist Sache der Gemeinde. Denn diese bestimmt im Vertrag die Verteilung der Kosten. Aber in der Regel sind wir insgesamt etwas teurer als die gemeindliche Verwaltung“, führte Kitschke aus.

Einer kompletten Änderung des bewährten Konzeptes durch einen Trägerwechsel erteilten die beiden eine Absage. Allerdings wurde angemerkt, dass die Awo gewisse Rahmenbedingungen vorgeben würde.

„Wir stülpen keiner Einrichtung einfach etwas über, denn jede Kita ist individuell. Doch bestimmte Ziele, zum Beispiel die Erarbeitung einer Verfassung zur Beteiligung der Kinder, gelten, ohne konkrete Zeitvorgabe, für alle unsere Einrichtungen“, erläuterte Petra Slamanig. Offen blieb, ob und welche weiteren Anbieter sich noch in der Gemeinde vorstellen sollen. „Dies wird Aufgabe des neu gewählten Fachausschusses sein“, erklärte der Ausschussvorsitzende Holger Arff.

Kurzfristig verbessert werden soll dagegen die akustische Situation in der evangelischen Kindertagesstätte sowie in den Räumen der Schul-Kita. Einstimmig beschloss der Ausschuss, in beiden Einrichtungen zeitnah Schallschutzdecken einbauen zu lassen. Die Kosten für die Maßnahmen wurden mit rund 12.000 beziffert.