Nordstrand : Awo-Ortsverband feiert rundes Jubiläum

70 Jahre gibt es den Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Nordstrand. Das war dem Vorstandsteam unter der Leitung der im Mai gewählten neuen Vorsitzenden, Marlies Hinz, Grund genug, eine Festveranstaltung im Restaurant Kiefhuck auf die Beine zu stellen. Knapp 100 Gäste folgten ihrer Einladung dazu. Sie erlebten einen Mix aus Geselligkeit, Redebeiträgen zum feierlichen Anlass und musikalischen Geburtsgrüßen der Sänger und Musiker des Shanty-Chores De Fideelen Nordstrander unter der Leitung von Rolf Appelles.

Die Vereins-Chefin begrüßte eine Reihe von Ehrengästen, unter ihnen die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes, Sonja Jacobsen, die Kreisvorsitzende und selbst Mitglied im Ortsverband, Christa Formeseyn, die Geschäftsführerin des Kreisverbandes, Renate Hansen, sowie Vertreter der örtlichen Vereine, Verbände und der Kirchen.

„Gratulation zu 70 Jahren ehrenamtlichen Engagement für die Grundwerte unseres Verbandes, nämlich Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ohne Liebe zu den Menschen geht das nicht, und das wird hier im Ortsverband gelebt“, so die Landes-Chefin in ihren Grußworten. Mitgliederschwund oder Stagnation seien auf Nordstrand nicht zu Hause. Gerade in der 13-jährigen Amtszeit von Christa Formeseyn seien viele Mitglieder dazugekommen. Daher gebühre ihr Dank und Anerkennung auch äußerlich sichtbar durch eine Urkunde des Verbandes. Es freue sie, so Sonja Jacobsen, dass die neue Vorsitzende in ihrer kurzen Amtszeit schon neun Neue dazugewonnen habe. Das zeuge von einer guten Gemeinschaft mit nun knapp 200 Mitgliedern. Jacobsen: „Wir brauchen landesweit mehr Freiwillige, um unsere sozialpolitischen Werte besser durchsetzen zu können.“

Auch Nordstrands Gemeinde-Chef Werner Peter Paulsen fand lobende Worte. „Die Awo ist nicht wegzudenken aus dem gesellschaftlichen Leben. Die Ehrenamtler legen zur rechten Zeit die Finger in die Wunden. Das hat besonders Christa vorbildlich getan.“

Die Vorsitzende Marlies Hinz berichtete über ihren persönlichen Einstieg in die Awo. 2015 sei sie dazugekommen, nachdem sie ein guter Freund zu einem geselligen Nachmittag mit einem Vortrag und Tanz eingeladen hatte. „Mein Mann und ich waren angenehm über die Herzlichkeit überrascht und fühlten uns wohl“, so Hinz. Fortan habe sie den Vorstandsdamen und besonders der Vorsitzenden geholfen, weil diese als Kreis-Chefin und Koordinatorin des von ihr gegründeten Netzwerkes Nordstrand mit dem Ziel der Betreuung der Flüchtlinge, viel um die Ohren hatte. 2016 sei sie zur Schriftführerin, ein Jahr später auf Vorschlag der Vorsitzenden, einstimmig zur neuen Frau an der Spitze gewählt worden. „Ich möchte mich verstärkt um die älteren Mitbürger kümmern, die allein oder in Heimen leben, und Jung und Alt zusammenbringen“, so Hinz.

Die zweite Vorsitzende, Gerda Sprengel, beleuchtete die Historie. Gegründet worden sei der Ortsverband von Hans Marten Hansen. Selbst aus einer Arbeiterfamilie kommend, habe er die Not der Nachkriegszeit hautnah erlebt. Mit Helfern sei es ihm gelungen, ein Netzwerk für Hilfe vor Ort auf die Beine zu stellen. Er sammelte Spenden und half mit kleinen Zuwendungen, die größte Not zu lindern. Bald rief er mit weiteren Akteuren die Tanzveranstaltungen ins Leben. Ausflüge und Weihnachtsfeiern kamen hinzu. Abgelöst wurde er von Gisela und Heinrich Hansen als Vorsitzende. In deren Fußstapfen folgten Willi Sauer, Christa Formeseyn sowie Marlies Hinz. Die Tanznachmittag gebe es immer noch, inzwischen stehe aber der Klönschnack im Mittelpunkt. Helmut Hähnel begleitet die Nachmittage aber musikalisch immer noch.