Husum : Auweg: Sanierung muss warten

Der Weg ist ein Deich – und noch wird geprüft, ob die Fennen südlich davon als Überschwemmungsgebiet genutzt werden können.

Manche Themen haben das Zeug zur unendlichen Geschichte. Und nicht immer steckt System dahinter. Oft kommt nur eines zum anderen. Der Geh- und Radweg entlang der Mühlenau scheint so ein Thema zu sein. Eigentlich sollte er längst fertig sein. „Als wir den politischen Beschluss zur Sanierung bekamen, waren wir voller Tatendrang“, blickt Bauamtsleiter Jörg Schlindwein zurück. „Doch dann war der Weg plötzlich kein Weg mehr, sondern ein Deich.“

Und einen ersten Dämpfer hatte die Euphorie im Bauamt sogar noch früher erhalten: Weil der neue Weg um einiges breiter werden sollte als der alte, machten sich Mitarbeiter aus dem Rathaus und Teamleiter Dirk Dibbern vom Kommunalen Service Betrieb Husum (KSH) auf den Weg, um den Baumbestand entlang des viel genutzten Verbindungsstückes zwischen Herzog-Adolf- und Ostenfelder Landstraße kritisch unter die Lupe zu nehmen. Am Ende markierten sie Bäume, die der Sanierung möglicherweise im Weg stehen, mit orangener Farbe. Das aber brachte aufmerksame Bürger auf den Plan. Besorgt fragten sie bei der Stadtverwaltung nach, warum entlang der Mühlenau gesunde Bäume gefällt werden sollen. Tatsächlich jedoch standen dort auch Gewächse, die ihren Zenit überschritten hatten und so mittelfristig eine Gefahr für Passanten und Radfahrer zu werden drohten, wie Dibbern festgestellt hatte (wir berichten).

Aber das alles ist inzwischen Schnee von gestern, denn im Frühjahr 2018 ereilte das Bauamt eine neue Nachricht: Danach ist das, was dort bislang für einen Weg gehalten wurde, in Wirklichkeit ein Deich. Und das hat Folgen, denn nun galt es im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob die Mühlenau im Bedarfsfall an die südlich des Geh- und Radweges – zwischen dem Fuhrunternehmen Peter Lonsdorfer im Osten und den Schulen im Westen – gelegenen Fennen angebunden werden kann. „Wir sprechen hier nur vom Extremfall“, versucht Schlindwein aufkommenden Sorgen entgegenzuwirken. Außerdem werde geprüft, wie Unternehmen und Schulen in einem solchen Fall wirksam geschützt werden könnten. Grundvoraussetzung dafür ist, dass der bauliche und technische Zustand der Durchlässe zwischen der Mühlenau und den Fennen, die der Stadt gehören, eine solche Maßnahme überhaupt zulässt.

„Deshalb hängt der Zeitpunkt der Sanierung auch davon ab, was bei diesen Untersuchungen herauskommt“, sagt Schlindwein. Entsprechende Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. „Außerdem macht es natürlich wenig Sinn, wenn wir jetzt – und sei es nur abschnittsweise – mit der Sanierung beginnen und die Decke dann ein paar Monate später wieder aufreißen müssen“, fasst der Bauamtsleiter zusammen. „Dann besser alles auf einmal angehen.“ In Zahlen hieße das: 1150 Meter, die von bislang 1,40 bis zwei Meter Breite auf durchschnittlich 2,25 Meter ausgebaut werden sollen, was – wie gesagt – schon 2018 der Fall hätte sein sollen. Doch nach jetzigem Stand wird die Maßnahme nun wohl erst frühestens 2020 erfolgen können. Wenn nicht wieder Unvorhergesehenes dazwischenkommt.