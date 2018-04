Publikumsmagnet : Automeile und verkaufsoffener Sonntag

Wenn sich Husums Innenstadt in einen Freiluft-Parcours für Fahrzeuge verwandelt, dann ist die Husumer Automeile nicht weit – und der damit einhergehende verkaufsoffene Sonntag auch nicht.

von hn

26. April 2018, 11:00 Uhr

Die Husumer Automeile mit verkaufsoffenem Sonntag ist mittlerweile fest im Husumer Veranstaltungskalender verankert. „Und nach den letzten beiden erfolgreichen Veranstaltungen freuen wir Autohändler uns natürlich, nun wieder die Innenstadt zu erobern“, so Uwe Schmidt vom Auto-Vertrieb Kielsburg.

Auch am Sonntag, 29. April, sind wieder zahlreiche Händler dabei und werden rund 50 Neuwagen von mehr als einem Dutzend verschiedener Automarken mitbringen. Die Fahrzeuge werden auf dem Marktplatz präsentiert und Berater stehen für Fragen und Besichtigungen zur Verfügung. Neben den Neuwagen gibt es in diesem Jahr auch eine kleine Auswahl an Oldtimern zu bestaunen, um den Gästen noch mehr Abwechslung zu bieten. „Für die Innenstadt ist das ein ganz tolles Flair und wir freuen uns auf die Wiederholung der Automeile. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag ist dies in jedem Fall ein Publikumsmagnet“ so Peter Cohrs von der Werbegemeinschaft.

Bummeln, Shoppen, Autos anschauen und eine Kleinigkeit essen, denn auch Fischbrötchen, Bratwurst, Crepes und Mutzen gehören zu der Veranstaltung rund um den Marktplatz. Die Automeile beginnt um 11 Uhr und die Einzelhändler in der Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen für die Besucher.