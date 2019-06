Tönning : Autokennzeichen gestohlen: Polizei sucht Täter

Auf einem Parkplatz in Tönning wurden die Kennzeichen am helllichten Tag abgebaut und mitgenommen.

von hn

05. Juni 2019, 13:32 Uhr

Tönning | Am Montag (3. Juni) gegen 14 Uhr kam es in der Dithmarscher Straße in Tönning zum zweifachen Kennzeichendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten auf dem Parkplatz der dortigen Supermärkte jeweils an einem roten VW-Golf und einem goldenen VW-Tiguan die Kennzeichen.

Die Polizei Tönning hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tönning unter Telefon 04861/6170660 zu melden.

