Verkehrsunfall in Bordelum : Autofahrer flieht zu Fuß vom Unfallort

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Sterdebüll einen Unfall verursacht hat.

von Ilse Buchwald

12. Februar 2019, 09:20 Uhr

Bordelum | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 7. Februar, gegen 22.30 Uhr, am Ortsausgang des Bordelumer Ortsteils Sterdebüll in Richtung Ockholm, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 Avant kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Baum entwurzelt und das Schild aus der Verankerung gerissen. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeug en, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bredstedt, Telefon 04671/96056 in Verbindung zu setzen.





