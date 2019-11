Bredstedt : Autofahrer fährt Radfahrerin an und fährt davon: Polizei bittet um Hinweise

Bei der Ausfahrt aus dem südlichen Kreisel Richtung Husum kollidiert der Fahrer mit dem Fahrrad, beschädigt es und hinterlässt keinerlei Personalien.

20. November 2019, 11:26 Uhr

Bredstedt | Die Polizei bittet in folgendem Fall um Hinweis aus der Bevölkerung. Am Dienstag (19.) kam es in Bredstedt am südlichen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine jugendliche Radfahrerin den Kreisverkehr auf dem südlich umlaufenden Radweg. Ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Husum unterwegs war und gerade den Kreisel verlassen wollte, hielt zunächst folgerichtig im Kreisverkehr an.

Plötzlich wieder angefahren

Dann jedoch fuhr er plötzlich wieder an und kollidierte mit der Radfahrerin. Sie blieb unverletzt, ihr Fahrrad wurde jedoch beschädigt. Der Pkw-Lenker hielt an, bog lediglich den Lenker wieder gerade und setzte dann seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Fahrzeug-Beschreibung

Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen, möglicherweise einen VW Lupo, mit NF-Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise erbeten

Die Polizei Bredstedt bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 04671/ 4044900 (Polizeistation Bredstedt).

