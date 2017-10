Kotzenbüll : Autofahrer bei Unfall in Nordfriesland schwer verletzt

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 18:26 Uhr

Kotzenbüll | Bei einem Autounfall in Kotzenbüll (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntag ein Mensch schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und landete im Graben, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

