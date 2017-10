Feuerwehr : Auto brennt in Husum aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

von Herbert Müllerchen

erstellt am 30.Okt.2017 | 17:42 Uhr

„Als wir vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen.“ So beschrieb Einsatzleiter Jörg Wiebling der Freiwilligen Feuerwehr den Einsatz in der Gurlittstraße am Montag in den späten Nachmittagsstunden. „Wir sind mit Löschschaum vorgegangen, womit wir die Flammen sehr schnell eindämmen konnten."

Was der Auslöser für den Brand war, konnte weder Wiebling noch ein Sprecher der Husumer Polizei erklären.