St. Peter-Ording : Ausweichquartier in Top-Lage

Für ein provisorisches Ausweichquartier ist es eine Toplage gleich hinter den Dünen in unmittelbarer Nähe zum Ordinger Strand. Anderthalb Jahre darf die evangelische Kindertagesstätte mit Familienzentrum St. Peter-Ording, Tating und Tümlauer-Koog mit ihren Kindergarten- und Krippengruppen im ehemaligen Mutter- und Kind-Kurheim Köhlbrand im Strandweg bleiben. Denn das eigentliche Hauptquartier in der Kirchenleye wird erweitert. Die Räume reichen nicht mehr aus, schließlich ist die Kita die größte in Nordfriesland. Außerdem ist eine vierte Krippengruppe erforderlich. So hat sich der Träger der Einrichtung, das evangelische Kita-Werk Nordfriesland im Kirchenkreis mit den Gemeinden St. Peter-Ording, Tating und Tümlauer Koog entschlossen, die Kita auf dem bisherigen Gelände herzurichten und dabei baulich so zu erweitern, dass sie ihren Aufgaben für vier Krippengruppen (40 Kinder), Kindergarten (98) und Hort (75) in einem zukunftsorientiert ausgestatteten Gebäudekomplex nachkommen kann.

Das Gelände am Köhlbrand hat eine Größe von 1,8 Hektar. Das gesamte Objekt ist angepachtet worden. Genutzt wird der bessere Teil. Dort waren außer 160.000 Euro Investition in die Wasserleitungen fast keine weiteren Reparaturen erforderlich. „Das ist zwar ein Batzen Geld, aber welche Möglichkeit hätten wir statt einer Containerlandschaft sonst gehabt?“ befand Bürgermeister Rainer Balsmeier. Genutzt wird eine Raumflächengröße von 1800 Quadratmetern. Alle Schwerpunkte des pädagogischen Konzeptes der Kita, wie Differenzierungsräume, Heilpädagogik, Lernwerkstatt und alltagsintegrierte Sprachförderung, Elterncafé und Bewegungsraum, können intensiviert und die vierte notwendig gewordene Krippengruppe konnte bereits jetzt verwirklicht werden.

Für Kinder und Eltern ist diese Ausweichlösung optimal. „Es ist eine Interimslösung, die ihresgleichen sucht“, brachte es Rainer Balsmeier auf den Punkt. Kita-Leiterin Brigitte Ranft-Ziniel ergänzte das mit folgendem Zitat einer Urlauberin: „Oh, wir müssen nach St. Peter-Ording ziehen, da gibt es eine Kita am Strand.“ Sie freut sich gemeinsam mit ihrem Team und den Kindern besonders auf die Projektwoche im Herbst, die ganz im Zeichen von Wind, Meer und Strand stehen wird, den die Kinder schon jetzt täglich auf ihren Ausflügen erleben können. Das ist ein großer Gewinn und bietet der Einrichtung als anerkannte Nationalpark–Kita die Chance, ihr Konzept weiterzuentwickeln und zu leben.

In etwa eineinhalb Jahren wird man dann in die erweiterte und auf die Bedürfnisse einer modernen Kita zugeschnittenen Räume in der Kirchenleye – insgesamt 1500 Quadratemter – einziehen können. Alle Teilbereiche sind dann unter einem Dach vereinigt. Vorerst aber ist im Strandweg wieder viel Kinderlachen angesagt. Das gab es seit der Schließung 2012 im Mutter-Kind-Kurheim Köhlbrand nicht mehr.

1911 war hier das erste Kinderkurheim in St. Peter-Ording eröffnet worden. In den Weltkriegen diente es als Lazarett und von 1946 bis 1951 als Teil des Tönninger Krankenhauses. Seit 1973 war das Heim von der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie betrieben worden. Der Betreiber hatte sich angeblich aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen, das Heim zu schließen. Damit gingen im Ort 30 Arbeitsplätze verloren. Ursache der Schließung sei der starke Rückgang von Mutter-Kind-Kuren gewesen, die von Krankenkassen genehmigt würden. Die künftige Nutzung des Geländes ist seitens des Erwerbers von den Planungen her bisher nicht abgeschlossen. Das ermöglichte nun im Zusammenwirken mit der Eigentümerfamilie diese Lösung für den Kindergarten- und Krippenbereich.