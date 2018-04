Garding : Ausstellungseröffnung im Alten Rathaus

Vom 1. April bis zum 11. Mai werden in Garding Werke von Künstlern der Sparte Kunst-Klima.

Der Förderverein für Kunst und Kultur Eiderstedt (FKE) startet in die Ausstellungssaison. Vom 1. April bis zum 11. Mai werden Werke von Künstlern der Sparte Kunst-Klima gezeigt. Zu sehen sind kleinformatige Handzeichnungen und Druckgrafiken. Neben den ausgestellten Arbeiten werden diesmal auch kleine Auflagen der Grafiken zum Verkauf angeboten. Die feierliche Ausstellungseröffnung beginnt am Ostersonntag, 1. April, um 15 Uhr.

Die Arbeiten sind zu sehen während der Öffnungszeiten des Alten Rathauses: Donnerstag bis Sonntag, 15 bis 18 Uhr, sowie am Markttag (Dienstag) von 10 bis 13 Uhr.

Begleitend zur Ausstellung bietet Monika Rathlev am Sonnabend, 21. April, ab 18 Uhr einen Zeichen-Workshop an. Karin Dreyer hält im Rahmen der Ausstellung am Sonnabend, 5. Mai, 17 Uhr, einen Vortrag über Linoldruck.

Alle Veranstaltungen finden statt im Alten Rathaus, Enge Straße 5, in Garding. Der Eintritt ist frei.