Abstimmungskrimi in Rantrum : Ausschuss-Vorsitzender Michael Franzke tritt zurück

Die Gemeindevertreter entscheiden sich nach emotionaler Diskussion knapp gegen eine Anderthalbzügigkeit der neuen Grundschule.

13. Oktober 2020, 16:58 Uhr

Rantrum | Während drinnen in der Sporthalle des Rantrumer Landjugendheimes gegen 23 Uhr die Sitzung der Gemeindevertreter nicht-öffentlich weitergeht, diskutieren draußen vor dem Gebäude die Bürger – unter ihnen Schulleiterin Tina Neumann in Tränen aufgelöst. Grund für die tiefe Erschütterung ist die Entscheidung des Gemeinderates aus Kostengründen auf eine Anderthalbzügigkeit der Grundschule zu verzichten und daher den Neubau entsprechend kleiner und billiger zu gestalten. Die Entscheidung wurde mit knapper Mehrheit getroffen.

Gleich zu Beginn der teilweise äußerst heftigen Diskussion, stellte Bürgermeister Henning Weitze (WIR) klar: „Mir geht es nicht darum, auf Teufel komm raus zu erweitern – aber die Grundlagen für die Erweiterung sind da.“ Schulausschuss-Vorsitzender – und selbst Lehrer – Michael Franzke (WIR) betonte: „Meine Meinung kennt ihr – ich bin für Anderthalbzügigkeit.“ Der Schulneubau in einzügiger Ausführung koste 6,8 Millionen Euro – ein Anbau auf 1,5-zügig (mit zwei weiteren Klassenräumen, zwei Differenzierungsräumen und Flur) koste ungefähr 700.000 Euro mehr. Der Mehraufwand für einen späteren Anbau wäre kostenmäßig erheblich höher. „Ich gebe zu bedenken: Wir haben Schüler aus Rantrum, Oldersbek und dem Kirchspiel Schwabstedt. Nach den Schülerzahlen haben wir mindestens bis 2030 ein bis zwei Räume zu wenig. Dadurch müssten wir Räume umwidmen oder an der neuen Schule Schulcontainer aufstellen. 2026/27 haben wir beispielsweise 31 Schüler.“ Es sollten nicht so viele Schüler in einer Klasse zusammengefasst werden – „ansonsten müssten wir die Schüler aus Oldersbek und dem Kirchspiel Schwabstedt ausladen. Und ohne sie kommen wir sehr schnell an die Grenze der Eigenständigkeit unserer Schule.“

Schulleiterin Tina Neumann stellte die aktuelle Situation dar: „Zur Zeit haben wir 104 Schüler – davon aber nur 71 aus Rantrum, der Rest aus dem Umland. Wenn wir den Mut haben und erweitern, sind wir für die Zukunft aufgestellt.“ Sie fürchtet auch, dass die Schule bei einer Einzügigkeit als Arbeitsplatz für Lehrer weniger attraktiv wäre. Im Übrigen werden auch für die Ganztagsbetreuung Räume gebraucht – und auch von der Schulamts-Seite werde eine Anderthalbzügigleit angeraten.

Wortmeldung Roland Fischer (CDU): „Ich will weiterhin auf der Kostenbremse bestehen. Trotz des besagten derzeitigen Raumes kommen ja jetzt schon über 30 auswärtige Kinder zu uns. Die würden auch dann kommen. Mit unseren Rantrumer Kindern würden wir die Schule füllen.“ Die Aussagen wurden vom Ausschussvorsitzenden mit starkem Kopfschütteln begleitet.

Währenddessen hatte der Ausschussvorsitzende schriftliche Ausarbeitungen an alle Gemeindevertreter mit den Argumenten für die Ein- und auch die Anderthalbzügigkeit verteilt. Wortmeldung Torsten Haase (CDU) an den Vorsitzenden: „Michael, deine Argumente sind absolut schlüssig. Aber aus finanzieller Sicht ist das riskant. Wir machen eine Finanzierung auf 90 Jahre.“

Antwort Michael Frankze (WIR): „In Richtung Roland Fischer möchte ich sagen: Wir werden gucken, wo wir noch sparen können. Was machst du, wenn wir über mehrere Jahre nur 18 Schüler haben, weil wir nur Rantrumer Kinder annehmen können – wir werden Probleme kriegen bei der Qualität und mit der Eigenständigkeit.“

Schulleiterin Tina Neumann griff das auf: „Als Schulleiterin kann ich nur appellieren, dem Rat der Fachleute zu folgen und den Schulstandort zu erhalten. Andere Schulen haben doch viel mehr Räumlichkeiten zur Verfügung als wir jetzt. Schüler und Umfeld haben sich verändert. Die Schule ist auch Wohnraum für die Kinder. Zu den Elterngesprächen zu mir kommen auch viele Eltern, weil wir eben eine neue Schule bauen.“

Der Bürgermeister: „Ich betrachte die ganze Geschichte aus kaufmännischer Sicht als Investition in die Zukunft – und kann das nur gutheißen. Die Rahmenbedingungen unseres Haushaltes werden sich in den nächsten Jahren ändern. Wir werden neue Bürger bekommen – und die bringen auch neue Wertschöpfung mit.“

Schließlich rief Henning Weitze zur Entscheidung auf, ob entgegen dem damaligen Beschluss vom 5. Dezember neu abgestimmt werden soll. Das Ergebnis: 13 mal Ja und ein Nein. Eine Minute später dann die Folgeabstimmung: „Wer ist für eine 1,5-Zügigkeit?“ Mit Ja stimmten Bürgermeister Henning Weitze sowie Michael Franzke, Christian Franke (alle WIR), Lars Günther (FDP), Walter Carstens, Melf Thiesen (beide SPD) – also sechs Stimmen. Mit Nein votierten danach Torsten Haase, Carsten Dircks, Roland Fischer (alle CDU), Matthias Bachmann, Michael Sünram, Christian Thomsen (alle SPD) und Bernd Michalski (WIR) – also sieben Stimmen. Christian Theimer (CDU) enthielt sich der Stimme. Damit war die Anderthalbzügigkeit abgelehnt.

Mit versteinertem Gesichtsausdruck meldete sich der Schulausschuss-Vorsitzende Michael Franzke zu Wort und erklärte: „Ich stelle mein Amt als Schulausschuss-Vorsitzender zur Verfügung. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: Das ist die Schule, die ich bauen würde.“