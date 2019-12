Husums Politik vor dem fest : Ausschuss-Marathon vor dem Fest

Endspurt: Allein in dieser Woche beschäftigen sich drei politische Gremien in Husum mit einer Vielzahl von Themen.

Husum | Die Winterpause naht, die Haushaltsberatungen sind in vollem Gange und die Kassen nicht annähernd so gefüllt wie gewünscht. Der Advent ist für Politik und Verwaltung meist keine sehr besinnliche Zeit, sondern erinnert eher und wie alle Jahre wieder an eine Art Endspurt. Allein in der kommenden Woche stehen drei Ausschusssitzungen auf dem Programm. Und für zwei der betreffenden Gremien, den Finanz- und Wirtschafts- sowie den Hauptausschuss, gleicht das Ganze dem Endspurt eines Marathons. Wenn eine Sitzung vorüber ist, steht auch schon die nächste vor der Tür.

Die Themen sind vielfältig und haben es teilweise in sich. So wird es morgen in der sechsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses (Beginn: 17 Uhr im Ratssaal) unter anderem um die Wohnraumversorgung in Husum gehen. In diesem Zusammenhang befasst sich das Gremium auch mit einem Antrag der Sozialdemokraten, den diese als Ergänzung für die Verwaltungsvorschläge zur Strategie im Wohnungsbau einbringen will (wir berichteten). In der ebenfalls öffentlichen sechsten Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses steht das Thema Finanzen natürlich ganz oben auf der Agenda, allen voran die Budgetberatungen für 2020. Ein weiteres Thema der Sitzung, die am Mittwoch, 4. Dezember, um 17 Uhr in Raum 025 des Rathauses beginnt, wurde Monate lang heiß diskutiert: die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer.

Um den Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2020 und die Vorbereitung der letzten Sitzung des Stadtverordnetenkollegiums am 19. Dezember im Ratssaal des Rathaus geht am Donnerstag, 5. Dezember, im Hauptausschuss. Tagungsort für ihn: Raum 025 des Rathauses. Sitzungsbeginn: 17 Uhr.