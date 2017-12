Tourismus : Ausschuss bemängelt fehlende Transparenz

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Die Abstimmung über den Wirtschaftsplan der Tourist- und Freizeitbetriebe 2018 während der Sitzung des Tönninger Ausschusses für Tourismus verlief anders als erwartet. Nur zwei Stimmberechtigte votierten für einen der Vorlage entsprechenden Empfehlungsbeschluss. Drei waren dagegen und fünf enthielten sich der Stimme.

Der Grund für die Ablehnung zeichnete sich bereits während der vorangegangenen Aussprache ab. Einige Mitglieder beanstandeten an dem vom büroleitenden Beamten Matthias Hasse präsentierten Zahlenwerk, dass die größtenteils fünfstelligen Ansätze für Ausgaben im Vermögensplan nicht näher erläutert waren. Es fehle an Transparenz – so der Tenor.

Auch der Vorsitzende des Ausschusses, Andreas Berg, sprach sich für eine Aufschlüsselung größerer Beträge aus. Beispielhaft hierfür stand der Planansatz von 35.000 Euro mit der Bezeichnung „Landschaftsgestaltung Badestrand“. Hasse berief sich hierzu auf Vorgaben aus der Bauabteilung der Stadtverwaltung und darauf, dass Details bereits in der Sitzung des Fachausschusses vorgestellt worden seien. Ein Vorschlag aus der Runde, diesen Betrag pauschal um 10.000 Euro zu verringern, erhielt nicht die Mehrheit der Stimmen.

Informationsbedarf bestand auch an den Ergebnissen der Jahresrechnung 2016. Sie waren nicht in der vorgesehenen Rubrik, bei den für das kommende Jahr veranschlagten Ausgaben, aufgelistet.

Einvernehmen bestand darüber, am Badestrand mit einer einfachen Holzkonstruktion zu verhindern, dass Sand von einem Spielfeld auf den Gehweg weht. Helge Prielipp merkte grundsätzlich an, dass angesichts des Haushaltsdefizits jede Einsparmöglichkeit genutzt werden müsse. Das Einholen von Kostenvoranschlägen als Berechnungsgrundlage für Investitionen empfahl Jürgen Ziegert. Mehrere Kritiker betonten, dass ihre Äußerungen nicht als Misstrauen gegenüber der Verwaltung zu verstehen seien.

Thema war auch die neue Badetreppe am Strand. Als Zugang zur Eider wurde sie insgesamt positiv bewertet. Das Geländer soll bis ins Wasser verlängert und eine Dusche installiert werden. Zweifelhaft erschien es einigen, ob die angelegte Schräge von Rollstuhlfahrern aufgrund des relativ steilen Gefälles ohne Hilfe benutzt werden kann.

Weitere Themen:

- Der starke Wildkräuterbewuchs des Weges auf dem Deich, sei auf glyphosatfreien Spritzmittel zurückzuführen.

- Knapp 25.900 Besucher wurden im Meerwasserfreibad gezählt. Das waren aufgrund des schlechten Wetters rund 5000 weniger als 2016.

- Die am Elisenhof errichteten Wikingerstelen haben Tönning um eine Attraktion bereichert. Das Projekt der Künstlerin Linda Hamkens soll noch besser ausgeleuchtet werden. Außerdem sind Bänke und Tische für Besucher vorgesehen.

- Das Maibaumfest soll künftig auf dem Marktplatz stattfinden, weil der Boden im Stadtpark häufig aufgeweicht ist.