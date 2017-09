Stadtbücherei Husum : Ausleihe im Selbstverfahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Zwei Wochen lang war die Stadtbibliothek in den Sommerferien geschlossen – „Etwas, was wir sonst noch nie gemacht haben“, so Bücherei-Leiterin Susanne Luther-Feddersen. Aber die Schließung hatte einen guten Grund: „Wir mussten alle unsere 48.000 Medien mit elektronisch auslesbaren Etiketten versehen“, sagt sie. Denn seit der Wiedereröffnung am 21. August leiht jeder Kunde seine Bücher an zwei Terminals selber aus. 60.000 Euro hat die Modernisierung gekostet, die für das beständig knappe Personal eine große Entlastung bedeutet und ihm damit Zeit für andere Service-Leistungen verschafft. 45.000 Euro kamen als Landeszuschuss aus dem Kieler Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der Rest von der Stadt. Und heute werden sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bürgermeister Uwe Schmitz vor Ort zeigen lassen, wie gut die Innovations-Fördermittel in Husum angelegt wurden.

„Es funktioniert ganz einfach“, so Luther-Feddersen. Selbst ältere Menschen, die dem neuen System zunächst skeptisch gegenüber gestanden hätten, seien schnell überzeugt gewesen. „Der Kunde hält zunächst seinen Leseausweis unter den Scanner, woraufhin auf dem Bildschirm sein Konto erscheint. Dann legt er einfach die Medien, die er ausleihen möchte, nacheinander auf die Ablage, wo das Etikett automatisch ausgelesen und die Bezeichnung des Mediums samt Rückgabe-Datum auf dem Bildschirm angezeigt sowie im Konto des Kunden vermerkt wird.“ Das System zeige sogar an, ob einem Buch zum Beispiel eine Karte oder CD beiliegt, erläutert Luther-Feddersen. Und am Ende wird ein Bon mit den Einzelheiten ausgedruckt.

Möglich macht das die RFID-Technologie, wobei RFID für Radio-Frequency Identification – berührungslose Erkennung mittels elektromagnetischer Wellen – steht. „Daher ist es auch völlig egal, wie herum das Medium im Terminal liegt.“

Natürlich sind die Kunden jetzt nicht völlig ohne menschlichen Kontakt, wenn sie die Räumlichkeiten der Bücherei im Nissenhaus besuchen. „Die Rückgabe der ausgeliehenen Medien erfolgt ja weiterhin an der Theke, wo auch die Anmeldungen und Gebührenzahlungen vorgenommen werden, und wer Fragen hat, bekommt sie dort ebenfalls beantwortet.“ Und natürlich geben die Mitarbeiter auch Hilfestellung, falls jemand mit den neuen Geräten noch nicht vertraut ist.

Die Idee zur Modernisierung sei schon während der Zeit ihrer Vorgängerin Auguste Carstensen-Lenz entstanden, erzählt Susanne Luther-Feddersen, die die Stadtbücherei seit Anfang des Jahres leitet. „Als Kiel Fördermittel für die öffentlichen Bibliotheken im Land in Aussicht stellte, haben wir im vergangenen Sommer unseren Antrag abgegeben.“ Dem wurde im Januar stattgegeben. „Und ab da haben wir mit den Vorbereitungen begonnnen.“ Die Terminals selber wurden schon vor der Schließung Ende Juli aufgestellt. „Und bevor wir zugemacht haben, haben wir natürlich alle unsere Kunden ermutigt, sich für diese Zeit mit genügend Lesestoff einzudecken“, sagt Luther-Feddersen.

Der fließt jetzt nach und nach zurück in den Bestand. „Und muss natürlich sofort nach der Rückgabe ebenfalls noch mit RFID-Etikett versehen und in das Selbstverbuchungs-System eingegliedert werden.“ Eine Menge Arbeit also noch. Was die Bücherei-Chefin in diesem Zusammenhang aber am meisten freut: „Als wir nach der zweiwöchigen Zwangspause wieder öffneten, haben ganz viele gesagt: ,Schön, dass Ihr wieder da seid.‘“

von Stefan Petersen

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:00 Uhr