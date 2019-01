Jahreswechsel in Husum : Ausgelassener Start ins neue Jahr

Polizei und Feuerwehr erleben in Husum eine sehr ruhige Silvesternacht. Dessen ungeachtet wurde geknallt und ausgelassen gefeiert.

Husum | „Für den Chronisten der Vorkommnisse in der Silvesternacht mag das unbefriedigend sein“, sagte Jürgen Jensen, „aber uns war es ganz recht so.“ Was Husums Wehrführer gestern morgen mit hörbar ironischem Unterton zusammenfasste, waren die „besonderen Ereignisse“ zwischen dem letzten Tag des alten und dem ersten Tag des neuen Jahres. Und die waren diesmal wirklich alles andere als „besonders“. Im Gegenteil: „Dieser Jahreswechsel war noch ruhiger als der 2017/2018“, sagte Jensen und erhielt darin Unterstützung von Seiten von der Polizei.

Spektakulärster Einsatz aus Sicht der Blaujacken: Am frühen Neujahrsmorgen mussten sie ausrücken, um eine brennende Hecke zu löschen. So jedenfalls war es gemeldet worden. „Doch tatsächlich handelte es sich nur um einen Feuerwerks-Container, der noch ein bisschen vor sich hin schmurgelte“, fasste der Wehrführer zusammen. Dennoch gilt das Motto: Lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig. Beim zweiten Einsatz qualmte dann ein Altkleidercontainer. Aber auch hier hatten die Einsatzkräfte wenig Mühe, die Sache in den Griff zu bekommen. Die Feuerwache war in diesem Jahr übrigens nicht besetzt. „Wir hatten vorher eine Abfrage gemacht und konnten sicher sein, die Kameraden im Notfall schnellstmöglich zusammen zu haben. Deshalb konnten wir darauf verzichten, die Wache zu besetzen.“ Jensens Fazit: „Es war eine absolut unspektakuläre Nacht.“ Und so fällt auch das von Polizeihauptkommissar Schmidt aus. In zwölf Stunden gab es in und um Husum 18 Einsätze, darunter „ein paar kleinere Schlägereien, aber nichts wirklich Dramatisches.

Geknallt und gefeiert wurde dennoch und das teilweise auch ganz ordentlich. Und auch hier gab es – wie in jedem Jahr – Schwerpunkte. Ausgelassene Stimmung herrschte bei den Silvesterpartys im Nordsee-Congress-Centrum und in der Fliegerhorst-Kaserne.