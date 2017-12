St. Peter-Ording : Ausbaubeiträge noch nicht vom Tisch

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der öffentliche Teil der Gemeindevertreter-Sitzung von St. Peter-Ording im Olsdorfer Krug mit 15 von insgesamt 20 Tagesordnungspunkten war mit etwas über einer Stunde schnell abgearbeitet. Weil in Sachen „Erwerb von Anteilen der Schleswig-Holstein Netz AG“ und „Markennutzung der Gemeinde St. Peter-Ording“ vor einer Beschlussfassung noch weiterer dringender Beratungsbedarf bestand, wurden beide Punkte von der Tagesordnung genommen.

Neu aufgenommen wurde aber die Beratung und Beschlussfassung über die Straßen- und Kanalsanierung im Stillen Dorf. Erst vor genau einer Woche war der einstimmige Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses für die Gemeindevertretung gefallen. Als Zusatz war angefügt worden, dass die Gemeinde auf die Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Maßnahme Stilles Dorf verzichtet, sofern durch die Landesregierung eine vollständige finanzielle Kompensation erfolgt. Diesem Beschluss folgte die Gemeindevertretung ebenfalls einstimmig.

Bei Aufruf dieses Punktes hatte Bodo Laubenstein (CDU) etwas umfassender erläutert und an den Weg von der ersten Behandlung im Ausschuss am 14. August über die öffentliche Anliegerinformation am 14. September und das Procedere seit 25. September bis heute erinnert. Es war ein schwieriger Weg, da es hierbei insbesondere um die verpflichtende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gemäß geltender Satzung geht. Das Thema hatte bei den Bewohnern des Stillen Dorfs für Kritik gesorgt, fürchten sie doch, dass erhebliche Kosten auf sie zukommen (wir berichteten). Die Landesregierung arbeitet nämlich derzeit daran, die Gemeinden von der Verpflichtung zu befreien, von den Anliegern Straßenausbaubeiträge zu erheben. Aufgrund der landesgesetzlichen Vorgaben hatten die Gemeinden vor Jahren solche Satzungen geschaffen. Sie sind von Zeit zu Zeit seitens der Gemeinden zu überprüfen und anzupassen. Das ist in St. Peter-Ording erst vor kurzem geschehen.

Auch die übrigen Beschlüsse in der Sitzung wurden einstimmig gefasst. Zugestimmt wurde dem Einnahme- und Ausgabenplan für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr. Die Feststellung des Jahresabschlusses der Tourismuszentrale erfolgte nach Erläuterung durch Richard Flohrs Richardsen (CDU). Gefasst wurden die Satzungsbeschlüsse für den Bebauungsplan Nr. 19 für das Gebiet Grundstück Kindergarten in der Kirchenleye und für den B-Plan Nr. 25 für das Gebiet südlich der Dorfstraße, östlich der Straße Am Wäldchen, nördlich des Heideweges sowie westlich der Amtmann-Dircks-Straße und der Straße Westerwohld. Der Nachnutzung der Räume des Jugendzentrums im Gemeindezentrum durch das Familienzentrum der evangelischen Kindertagesstätte wurde ebenfalls zugestimmt (wir berichteten jeweils).

Der stellvertretende Bürgervorsteher Peter Arndt (SPD) sorgte dann vor allem bei Boy Jöns (CDU) für eine kleine Überraschung, als er diesem im Namen aller Gemeindevertreter zum zehnjährigen Jubiläum als Bürgervorsteher gratulierte und für die umsichtige Verhandlungsführung dankte. Boy Jöns war vor zehn Jahren auf den Tag genau als Nachfolger von Bürgervorsteher Dr. Lothar Wischhusen gewählt worden. Ihm selber war das gar nicht bewusst, „aber auf die Verwaltung ist eben Verlass“. Jöns richtete seinen herzlichen Dank für die Zusammenarbeit im nun fast abgelaufenen Jahr „an alle hier am Tisch, in den Ausschüssen, in der Verwaltung, an das Amt Eiderstedt und an den Bürgermeister und Tourismusdirektor“. Dieser fehlte entschuldigt. Zum 1. Januar übernimmt Constanze Höfinghoff als Tourismusdirektorin den einen Teil seines derzeitig überaus arbeitsintensiven Aufgabenbereiches. Balsmeier bleibt weiterhin hauptamtlicher Bürgermeister. Seine vierte und letzte Amtszeit endet in dreieinhalb Jahren.

Wie üblich spendete die Vertretung das Sitzungsgeld des Abends für einen guten Zweck. Es geht an das JOS.