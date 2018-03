Bredstedt : Ausbaubeiträge: Kompromiss beschlossen

Ab 2019 sollen Bürger für Bredstedter Straßen wiederkehrend zahlen. Eine Infoblatt-Aktion der Bürgerinitiative lockte mehr als 100 Bürger in die Sitzung.

von Stephan Bülck

25. März 2018, 09:00 Uhr

Unter Applaus aus den Zuschauerreihen hat die Stadtvertretung am Donnerstagabend einstimmig eine Satzungsänderung beschlossen. Sie besagt, dass die Stadt Bredstedt das bisherige System der Erhebung von Straßenbaubeiträgen zum 1. Januar 2019 von einmaligen auf wiederkehrende Beiträge umstellt.

Was ändert sich? Bisher wurden bei Straßenausbau-Maßnahmen die Kosten – nach Abzug des Stadtanteils – anteilig auf die jeweiligen Anwohner umgewälzt und in Form von einmaligen Beiträgen erhoben. Das hatte in der Vergangenheit zu erheblichen finanziellen Belastungen der Grundstückeigentümer geführt, die vier- oder gar fünfstellige Summen aufbringen mussten. Stark gestiegene Kosten und auch größere Ausbau-Notwendigkeiten hatten die Entwicklung noch verschlimmert. Stundungen oder Verrentungen hatten die Belastungen nur auf größere Zeiträume verteilt.

Bei den nun beschlossenen wiederkehrenden Beiträgen wird der Beitragsanteil nicht mehr nur auf die Grundstückseigentümer der auszubauenden Straße verteilt. Stattdessen werden Abrechnungsgebiete gebildet. Die Kosten für Straßenmaßnahmen werden auf alle in diesem Gebiet ansässigen Grundstückseigentümer verteilt – auch auf jene, deren Straße derzeit noch nicht von einer Maßnahme betroffen ist. So werden die Belastungen für jeden Einzelnen deutlich geringer. Im Falle von Bredstedt geht man derzeit davon aus, dass „zumindest das engere Stadtgebiet ein einheitliches Abrechnungsgebiet bildet.“ In einem solchen müsse mit nicht weniger als 2.000 Grundstücken gerechnet werden. Entsprechend geringer fielen dann die Beitragsbelastungen aus.

Wie viel jeder künftig im Jahr zu zahlen habe, könne derzeit noch nicht verbindlich gesagt werden, so Knut Jessen. „Jedes Grundstück wird einzeln bewertet.“ Entscheidet sei weiterhin der Umfang der Bau-Maßnahme. Die Firma GeKom sei damit beauftragt, den Entwurf einer Straßenbaubeitragssatzung, eine Empfehlung zur Bildung von Abrechnungsgebieten und einen Vorschlag für eine Verschonungsregelung zu erstellen. Kostenpunkt: 7.497 Euro.

Der neue Beschluss steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nordseestraße. Hier hatten sich im vergangenen Jahr Bürgerinitiativen gebildet, die in den Stadtgremien vorstellig wurden. Ergebnis aus Zusammenkünften mit Abordnungen der Fraktionen sowie der Initiativen war die nun verabschiedete Empfehlung für wiederkehrende Beiträge beim Straßenausbau.

Mehr als 100 Besucher – das Ergebnis einer Infozettel-Verteilaktion der Bürgerinitiative „Abschaffung der Straßenausbausatzung in SH“ mit ihrem Sprecher Dieter Frankenstein – hatten sich jetzt in der Aula der Landwirtschaftsschule eingefunden. „Das ist neuer Rekord“, so Bürgermeister Knut Jessen. Die Einwohnerstunde verlegen wollte er mit Hinweis auf die Gemeindeordnung nicht. Etwa eine Stunde lang antwortete Jessen auf die Fragen der Zuhörer (Infokasten), bevor es dann unter Tagesordnungspunkt 4 zur Abstimmung kam.

Dieter Frankenstein, Sprecher der Bürgerinitiative, stellte klar: „Das heute ist nur ein Kompromiss. Es ist nicht unser Ding. Unser Ziel ist die Abschaffung der Beiträge – generell. Wenn es mit dieser Stadtvertretung nicht klappt – mit der nächsten schaffen wir es.“ Christian Schmidt (CDU) hatte zuvor erklärt, man wolle die Einwohner keineswegs ärgern. Jedoch durch einen völligen Verzicht auf die Beiträge und ohne Übernahme durch das Land würde die Verschuldung der Stadt explodieren.

Fragen und Antworten



Durch die Fragen der Besucher wurden folgende Punkte geklärt:

> Für die erstmalige Herstellung von Straßen in Neubaugebieten bleibt es beim alten System.

> Für Einwohner von Neubaugebieten, die gerade die Erschließungskosten gezahlt haben, ist eine Schonfrist geplant. Weitere Regelungen werden geprüft.

>Die Nordseestraße wird nach dem neuen Verfahren abgerechnet. Bescheide werden stets nach Abnahme der Maßnahme (hier: 2019) ausgefertigt.

> Die Maßnahme Treibweg ist abgenommen, wird also nach der alten Regelung abrechnet.

> Ein Inkrafttreten der wiederkehrenden Beiträge rückwirkend zum 1. Januar 2018 ist laut Jessen aus verwaltungstechnischen Gründen nicht umsetzbar.

> Die erhobenen Beiträge sind für die jeweilige Baumaßnahme zweckgebunden.

> Sanierungsmaßnahmen zahlt weiterhin die Stadt.